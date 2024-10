AEK Athènes : le joli retour en forme d’Anthony Martial

Du jeune talent du football français qui montait lors de l’Euro 2016 à l’AEK Athènes, il y a eu une longue agonie du côté de Manchester United pour Anthony Martial. Capable de quelques soubresauts avec les Red Devils, Anthony Martial aura connu une histoire assez compliquée du côté de l’Angleterre pendant 9 ans. Désormais âgé de 29 ans, l’attaquant tricolore avait quitté Old Trafford après 317 matches (90 buts et 47 passes décisives), fort d’une Ligue Europa (2017), un Community Shield (2017), deux Carabao Cup (2017 et 2023) ainsi qu’une FA Cup (2016). Un bilan d’ensemble correct malgré tout, même si un sentiment de regret prédomine. Libre de tout contrat et alors que des clubs comme Lille ou Galatasaray ont été liés à lui, c’est finalement de manière surprenante qu’il a rejoint l’AEK Athènes le 19 septembre dernier.

La suite après cette publicité

Une décision assez étonnante pour le Français qui rejoignait le troisième du championnat grec avec la volonté d’aider les Kitrinomavri à chercher un titre qui les fuit depuis 2018. Dans un effectif assez vieillissant dont la moyenne d’âge est de 29,3 ans, Anthony Martial a retrouvé des noms assez connus comme le gardien albanais Tomas Strakosha, les défenseurs Harold Moukoudi et Domagoj Vida ainsi que les Argentins Roberto Pereyra et Erik Lamela. Au sein d’un vestiaire cosmopolite avec 20 nationalités différentes représentées, Anthony Martial aura eu besoin d’un mois pour retrouver son niveau physique et rattraper un retard dans la préparation. Débutant sa saison le 20 octobre dernier contre le PAOK Salonique (1-1), Anthony Martial a pu trouver quelques sensations avant de sortir à nouveau du banc six jours plus tard contre le Panserraikos (défaite 1-0).

Anthony Martial buteur pour sa première titularisation

Finalement, il fallait attendre ce mercredi pour le voir enfin en action dès le coup d’envoi de la rencontre. Lors d’une victoire 1-0 contre l’Aris Salonique en Coupe de Grèce, Anthony Martial a su marquer un but de renard des surfaces et a terminé avec le trophée d’homme du match. Une bonne nouvelle pour le Français dont la forme physique grandissante le laisse imaginer réaliser de belles choses cette saison. «Je me sens très bien car cela fait longtemps que je n’ai pas joué. Marquer mon premier but dans ce stade est incroyable pour moi. Je suis très heureux que nous ayons gagné. C’est parfait. L’ambiance est incroyable à chaque match», lâchait-il heureux après la rencontre à AEK TV.

La suite après cette publicité

Comme une libération, Anthony Martial n’avait plus marqué depuis quasiment un an et un pion contre Everton (3-0) le 26 novembre dernier. Il a ensuite affirmé sa joie de jouer en Grèce et estime qu’il se sent bien au pays d’Homère : «je pense que le plus important, c’est que nous ayons bien joué en première mi-temps. Le plus important était de gagner, nous avons bien joué et nous continuons. Le football grec ne cesse de s’améliorer d’année en année, j’ai eu des informations de mon frère, qui a également joué en Grèce (Joan Martial a quitté le Panaitolikos ndlr). J’ai été impressionné par les installations et le terrain. Je me sens beaucoup mieux, mon dernier match était en janvier, je m’entraîne dur, je veux retrouver ma forme pour aider l’équipe. Les gens de l’AEK sont très gentils, je me sens très heureux d’être ici.» Bien dans ses crampons et en pleine montée en puissance, Anthony Martial est lancé dans son odyssée grecque.