Bryan Soumaré n’ira pas à Angers

Auteur d’une très bonne saison dernière avec Dijon, Bryan Soumaré (24 ans) est candidat à un départ lors de ce mercato. Le milieu de terrain offensif est pourtant toujours en Bourgogne et a même bien débuté l’exercice de National 1 avec 2 offrandes en 3 matches. Celui qui avait crevé l’écran l’an dernier (6 buts et 6 offrandes en 38 matches) malgré la relégation de son club entend toutefois toujours partir.

Arrivant à un an de la fin de son contrat, nous vous avons fait part d’intérêt de l’AS Saint-Étienne et d’Angers le mois dernier. Proche du SCO Angers, il ne rejoindre néanmoins pas le club noir et blanc comme nous pouvons vous l’affirmer. Le dossier est finalement tombé à l’eau. Désormais, ce sera d’autres options qui vont concerner Bryan Soumaré avec des clubs turcs, portugais et français qui sont sur le coup.