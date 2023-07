Ça s’active autour de Bryan Soumaré

Formé à Saint-Quentin, révélé à Dijon et passé en prêt à Sochaux, Bryan Soumaré (24 ans) s’est affirmé depuis cette saison comme un élément indiscutable du DFCO. Auteur de 6 buts et 7 offrandes en 38 matches, il a su démarrer fort l’exercice 2022/2023 et aura montré de bonnes dispositions malgré la relégation des Dijonnais. Le milieu offensif qui a alterné avec le poste d’ailier droit dispose d’une dernière année de contrat avec le club bourguignon mais son avenir devrait se dessiner loin du National 1.

Selon nos informations, le gaucher se dirige vers un départ de Dijon. Le club dirigé par Benoît Tavenot est d’accord pour une vente cet été et ne s’opposera pas à son départ. Pour Bryan Soumaré, la priorité est de rester en France lui qui dispose de deux touches en Ligue 2 du côté du SCO Angers et de l’AS Saint-Étienne. De plus l’échec de la piste Livolant du côté des Girondins de Bordeaux donne de l’ampleur à une approche pour Bryan Soumaré. Des contacts avec un club de Ligue 1 existent également. À noter aussi que Bryan Soumaré plait aussi du côté des championnats portugais et turcs. Le natif de Saint-Quentin peut s’attendre à un été assez brûlant sur le mercato.

