PFC-OL : pelouse envahie et bagarre entre supporters à la mi-temps

Une fois encore, le football français se distingue de manière regrettable. Alors que le Paris FC, dans le cadre des 32es de finale, tient tête à l'Olympique Lyonnais au terme des 45 premières minutes (1-1, à suivre en direct sur notre live commenté), de nouveaux débordements ont eu lieu au stade Charléty alors que les 22 acteurs étaient encore au vestiaire.

Alors que les supporters s'échangeaient des mots doux en tribunes, des fumigènes ont été lancés de part et d'autre. Les fans parisiens et les fans lyonnais ont ensuite décidé de quitter leur place pour venir en découdre sur le terrain. Divers incidents ont donc émaillé cette rencontre de Coupe de France, dont la reprise a été retardée, dans un contexte déjà très tendu et marqué par les décisions gouvernementales contre la violence dans les stades. Le speakeur du stade Charléty a prévenu les quelques 15 000 spectateurs : au moindre débordement, la rencontre sera interrompue.

Incidents et bagarre en tribune près de la tribune de l’OL, après un fumigène lancé. Des supporters sont entrés sur la pelouse. #PFCOL pic.twitter.com/2de8f0dGJk — Samuel Zemour (@SamZemour) December 17, 2021