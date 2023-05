Barça : l’appel du pied de Karim Adeyemi

Courtisé l’été dernier par le FC Barcelone lorsqu’il évoluait encore à Salzburg, Karim Adeyemi n’avait pas voulu se brûler les ailes. Comme Erling Haaland deux ans et demi avant lui, l’Allemand avait finalement opté pour le Borussia Dortmund, club laboratoire et passerelle directe pour les plus grosses écuries du continent. Pour autant, l’attaquant de 21 ans n’a visiblement pas oublié le Barça. S’il avait déjà confié être un grand fan du club catalan dans une interview accordée en 2019 à Transfermarkt, le natif de Munich a de nouveau réaffirmé sa passion pour le club.

Sur son compte Twitter, Adeyemi a en effet liké un post d’un fan indiquant qu’il serait le remplaçant idéal à Ansu Fati au Barça. Un tweet glissé en réponse de la publication initiale d’Opta, qui mettait en lumière le caractère décisif de l’Allemand toutes les 64 minutes cette saison en Bundesliga. Si un transfert cet été semble pour l’heure irréalisable, le message a tout de même bien été reçu en Catalogne. Lié au Borussia Dortmund jusqu’en 2027, l’international allemand est aujourd’hui estimé à 35 M€ par le site spécialisé Transfermarkt.

