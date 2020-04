Le PSG courtise Lorenzo Pellegrini

On ne change pas une recette qui marche. Lorsqu’il avait été nommé directeur sportif du PSG en 2011, Leonardo s’était très rapidement tourné vers la Serie A en pour enrôler les premières recrues de choix du club de la capitale (Pastore, Ibrahimovic, Thiago Silva). Ainsi, le directeur sportif parisien ne compte pas changer ses habitudes et devrait tenter de faire une grande partie du shopping parisien chez nos voisins transalpins.

Un marché qu'il connaît sur le bout des doigts et dont il compte profiter. Selon nos informations, la piste menant à Lorenzo Pellegrini est explorée. Le milieu de terrain de l'AS Roma est une cible de longue date des Parisiens. Son profil plaît beaucoup à Leonardo, qui échange régulièrement avec son agent. Âgé de 23 ans, le milieu de terrain international italien (12 sélections), qui s'était distingué lors du dernier Euro U21 en Pologne, avait été décrit par son représentant : « c'est un milieu de terrain moderne qui a une bonne vision du jeu et qui prend les espaces. C'est un joueur élégant, qui a démontré qu'il savait aussi marquer des buts. Il peut en mettre environ cinq par saison. Il fait du bon travail avec la Roma. »

Un élément prometteur donc qui attise d'autant plus la convoitise en raison d'un détail particulier de son contrat, qui se termine en 2022. Le Giallorosso possède une clause de libération d'environ 30 M€. Une somme qui peut être revue légèrement à la baisse en fonction du classement en championnat de la Roma (actuellement cinquième de Serie A). Revenu il y a bientôt trois ans en provenance de Sassuolo, Pellegrini a joué 18 matches de Serie A et 4 des 6 matchs d'Europa League cette saison, soit 1880 minutes de jeu, avec 3 buts et 12 passes décisives au compteur toutes compétitions confondues.