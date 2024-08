Kurt Zouma prêté à Al-Orobah

C’était dans les tuyaux, c’est maintenant officiel. Comme nous vous l’indiquions durant les dernières heures du mercato, Kurt Zouma est prêté une saison du côté de l’Arabie saoudite. Le défenseur rejoint Al-Orobah, actuel 15e de Saudi Pro League après deux journées.

La suite après cette publicité

Le joueur de 29 ne devrait pas revenir chez les Hammers puisqu’il arrive en fin de contrat dans un an. L’ancien Stéphanois quitte donc la Premier League et l’Angleterre après 10 ans sans discontinuité, lui qui a évolué à Chelsea, Stoke City, Everton et West Ham.