Journal du Mercato : le PSG veut recruter du lourd pour oublier

Les infos du jour en France

On commence ce journal du mercato du côté de Rennes où le club breton est à la recherche d'un buteur. Alors que la piste menant à Islam Slimani (32 ans, Leicester) reste toujours la plus chaude, Record révèle que Florian Maurice aurait un autre profil en tête, en cas d'échec, celui de Tiquinho Soares (29 ans, FC Porto).

Toujours en France, Dijon continue de se montrer actif sur le marché des transferts. Selon nos informations, le DFCO serait tombé d'accord avec l'AS Monaco pour le transfert de Jonathan Panzo (19 ans). Un transfert qui devrait tourner autour des 2 M€ hors bonus. Enfin, dans le secteur offensif, les Bourguignons étudieraient la possibilité de faire venir l'attaquant néerlandais de Leeds United, Jay-Roy Grot (21 ans), auteur de 4 buts et 2 passes décisives, la saison passée du côté du Vitesse Arnhem.

Enfin, plus au sud, l'OM et Nice auraient un objectif commun en Suisse. Selon le quotidien Blick, les deux clubs seraient intéressés par Andi Zeqiri (21 ans, Lausanne-Sport), auteur de 17 buts en 33 matches. Des contacts auraient même déjà eu lieu avec les Phocéens.

Le focus du jour en France

Notre focus du jour concerne le PSG. Défait en finale de la Ligue des champions, le club de la capitale entend se renforcer rapidement en vue de sa prochaine campagne européenne. Et le moins que l'ont puisse dire, c'est que ça bouge déjà dans tous les sens à Paris.

Au poste de gardien, Sergio Rico (26 ans) a confirmé lui-même son départ, lui qui était prêté par le Séville FC et serait notamment suivi par Lazio et Leicester. De son côté, Marcin Bulka (20 ans) devrait lui être prêté la saison à venir. Selon nos informations, le Betis, Naples, ou encore le Genoa seraient venus aux renseignements ces dernières semaines. Enfin, le cas Alphonse Areola (27 ans) n'a toujours pas été tranché. De retour de son prêt au Real Madrid, l'avenir de l'international français pourrait s'écrire du côté de l'Angleterre, où Arsenal et Newcastle se seraient déjà montrés intéressé.

Du côté de la défense, le PSG aurait coché le nom de Luiz Felipe (23 ans). Selon nos informations, le défenseur de la Lazio plairait beaucoup à Paris. Seul problème, la direction parisienne devra faire face à la concurrence de grosses écuries européennes dans ce dossier, pour espérer enrôler le latéral brésilien.

Dans l'entrejeu, les profils se multiplient dans la short-list de Leonardo. Toujours à la Lazio, la direction parisienne aurait, en effet, ciblé Sergej Milinkovic-Savic (25 ans) et Adam Marusic (27 ans). Autre milieu évoluant en Serie A, Ismaël Bennacer (22 ans, AC Milan) serait lui très apprécié au plus haut niveau du club. Enfin, Mattéo Guendouzi (21 ans, Arsenal) est toujours scruté par le board parisien, en cas d'échec dans les dossiers précédents.

Dans le secteur offensif, la priorité côté parisien concerne Neymar (28 ans). Sous contrat jusqu'en 2022, Paris souhaite absolument prolonger sa star. Des discussions entre les dirigeants et l'entourage du joueur auraient débuté du côté de Lisbonne et devraient se poursuivre cette semaine à Paris. Par ailleurs, le PSG serait à la recherche d'un attaquant capable d'apporter un peu de profondeur à un banc qui a pu en manquer. Pour cette raison, le Paris Saint-Germain aurait ciblé Odion Ighalo (31 ans, Shanghaï Shenhua) et Joshua King (28 ans, Bournemouth), alors que la piste menant à Matheus Cunha (21 ans, Hertha Berlin) aurait, elle, pris du plomb dans l'aile, le Hertha n'étant pas du tout vendeur. Enfin, comment ne pas évoquer les discussions entre Leonardo et Jorge Mendes à propos de Cristiano Ronaldo (35 ans). Selon nos informations, le Portugais réfléchirait à quitter la Juventus et le PSG fait partie des destinations qui pourraient l'intéresser. Et même si Paris n'est pas encore passé à l'action, il se pourrait que la direction parisienne se laisse tenter, ce qui représenterait un nouveau coup majeur pour Paris sur le marché des transferts.

Les infos du jour à l'étranger

À l'étranger, un Parisien pourrait bien atterrir à Londres. En fin de contrat avec le PSG, Thiago Silva (35 ans) serait sur le point de rejoindre Chelsea. Annoncé du côté de l'Italie, l'international brésilien se serait vu offrir une année de contrat et un salaire de 10 M€ à l'année du côté de Stamford Bridge. L'occasion pour le récent finaliste de la Ligue des champions de découvrir un nouveau championnat à 35 ans. Des Blues disposés à retrouver les sommets de la Premier League, dès la saison prochaine. En démontre le mercato XXL mené par le club de Roman Abramovitch. Après les arrivées de Timo Werner (24 ans) et d'Hakim Ziyech (27 ans), Sky Sports annonce que Kai Havertz (21 ans) devrait s'engager avec Chelsea dans les prochaines heures. Le Bayer Leverkusen aurait accepté l'offre de 80 M€ + 20 M€ de bonus pour lâcher sa pépite.

Toujours en Angleterre, Wolverhampton aurait passé la seconde pour recruter Ainsley Maitland-Niles (22 ans). Sky Sports révèle que les Wolves auraient offert un contrat de 4 ans au joueur d'Arsenal. Des Gunners qui ne devraient pas s'opposer au départ du jeune Anglais, en cas de bonne offre.

De l'autre côté du Rhin, le flou plane autour de Thiago Alcantara (29 ans). Fraîchement auréolé de son titre de champion d'Europe avec le Bayern Munich, l'Espagnol pourrait quitter le club dans les prochaines semaines. Arsenal mais surtout Liverpool seraient intéressés à l'idée de faire venir l'ancien du Barça, mais pour le moment, aucune décision n'a été prise. C'est en tout cas ce qu'a confié Hans-Dieter Flick à l'issue de la finale, hier.

Enfin en Espagne, ça bouge à Barcelone, avec le cas Luis Suarez (33 ans). Le club catalan souhaiterait mettre fin au contrat de l'attaquant uruguayen au plus vite. Ronald Koeman, son nouvel entraîneur, lui aurait déjà fait savoir qu'il ne compterait pas sur lui pour l'année à venir.

Les principaux officiels du jour

C'est officiel, l'AS Monaco a prêté Anthony Musaba au Cercle Bruges. Le jeune Néerlandais évoluera donc avec le club satellite de l'ASM, la saison prochaine.

Nampalys Mendy prolonge à Leicester. Arrivé en 2016 chez les Foxes, l'ancien Monégasque va poursuivre son aventure en Angleterre jusqu'en 2022.

Jorge Molina et Getafe, c'est terminé. Le club de la banlieue madrilène a annoncé, via un communiqué, la résiliation à l'amiable du contrat du vétéran attaquant espagnol de 38 ans, auteur de 52 buts et 21 passes décisives en 163 matches avec les Azulones. Ce dernier est attendu du côté de Granada.

Arsenal a annoncé avoir levé les options d'achats incluses dans les prêts du défenseur central espagnol Pablo Mari (26 ans) et du latéral droit portugais Cedric Soares (28 ans). Les deux hommes sont donc désormais définitivement liés aux Gunners.

✍️ We have reached agreement with both Pablo Mari and Cedric Soares to join the club on permanent deals. — Arsenal (@Arsenal) August 24, 2020

Retrouvez toutes les informations mercato du jour dans notre live transferts !