Un ancien espoir portugais répond au clash de CR7

Le mois dernier, Fabio Paim (35 ans) a créé le buzz avec ses déclarations sur CR7 dans les colonnes d’A Bola. « Cristiano Ronaldo devrait me donner un de ses Ballons d’Or. Je suis allé au Sporting à l’âge de sept ans, j’y ai été élevé. J’y ai grandi. C’étaient des années glorieuses pendant lesquelles j’ai gagné tout ce que je pouvais. Je ne suis pas arrivé là où j’aurais pu être, mais j’ai marqué une génération. Si les gens ne m’oublient pas, c’est parce que je les ai marqués. J’ai dit en plaisantant que je pensais que Cristiano Ronaldo pourrait m’offrir un Ballon d’Or. Mais j’étais humble. Si j’avais la moitié du mental de Cristiano, ce ne serait pas lui et Messi. Ce serait moi, lui et Messi et peut-être qu’il n’aurait pas gagné les Ballons d’Or qu’il a gagnés. Peut-être que l’un d’entre eux aurait été le mien.»

Surpris, le quintuple Ballon d’Or de 38 ans avait réagi froidement sur les réseaux sociaux avec un : « WTF, c’est qui ce mec ? ». Quelques semaines après, Fabio Paim a décidé de lui répondre dans les colonnes du Sun. «Je ne veux pas prolonger cela mais je ne pense pas que ce que Cristiano a dit était sérieux, c’était une blague. Mais cela a eu un impact positif : les gens parlent de notre relation. Ronaldo m’aide pendant que les gens parlent de moi. Nous avons joué ensemble, nous étions amis, nous n’avons rien l’un contre l’autre. Je suis un grand fan de Cristiano Ronaldo. Tout va bien. Ronaldo essaie de m’aider (…) Oui (il aimerait le revoir, ndlr) et je pense que cela va arriver bientôt. Grâce à toute cette attention, nous nous reverrons probablement.» Tout est bien qui finit bien donc…