Bayern : l'absence de Lucas Hernandez plus longue que prévue

Absent depuis la mi-septembre en raison d'une blessure aux adducteurs, le défenseur international tricolore Lucas Hernandez a déjà raté trois rendez-vous du Bayern Munich en championnat, mais n'a également pas pu participer au dernier rassemblement des Bleus pour les deux derniers matches de la Ligue des Nations.

Mais alors qu'il devait retrouver la compétition durant le mois d'octobre, la durée de l'indisponibilité de l'ancien de l'Atlético de Madrid pourrait être plus longue que prévu. Selon SPORT1, les derniers examens prévoient un éloignement des terrains entre 4 et 6 semaines, soit jusqu'à début novembre. Le Bayern Munich et le joueur de 26 ans seraient optimistes pour un retour à la Coupe du monde au Qatar mais la convalescence devrait être longue pour le Français aux 32 sélections...