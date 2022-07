Le nouveau maillot domicile 2022-2023 de l'Inter est là

Nike a présenté ce lundi le nouveau maillot domicile de l'Inter Milan pour la saison 2022-2023.

Après une saison frustrante en Serie A, au cours de laquelle l'Inter Milan a été déchue de son trône de champion d'Italie en titre, qui plus est par son éternel rival, l'AC Milan, la formation lombarde entend bien remettre les pendules à l'heure. Le retour de Romelu Lukaku, seulement un an après son départ, va d'ailleurs dans ce sens et pose les bases de la saison à venir.

Qui dit nouvelle saison dit surtout nouveau maillot pour les fans. Nike vient ainsi de révéler au grand jour, ce lundi, la tunique extérieure que porteront l'attaquant belge ou encore Lautaro Martinez au fil de l'exercice 2022-2023 sur les pelouses italiennes mais aussi européennes.

Retour à du plus classique pour les rayures

Si la dernière tenue domicile conçue par la marque à la virgule pour le club italien se voulait pour le moins osée et avait beaucoup fait jaser tant elle bouleversait les codes, ce nouveau maillot home se veut plus traditionnel et devrait ravir les puristes milanais.

On retrouve bien évidemment les couleurs habituelles de l'Inter, avec le noir et le bleu, composant entièrement ce nouveau kit. Ces couleurs se décomposent en rayures verticales assez larges mais classiques sur le devant du maillot, mais aussi sur le dos et les manches. Le fantaisiste et ses rayures rappelant les écailles de serpent ou de dragon, c'est donc terminé.

Des coutures remarquées

Gare tout de même à la grande visibilité des coutures (au dessus du torse notamment) sur ce home kit designé par Nike, équipementier de l'Inter Milan depuis la saison 1998-1999, époque où Ronaldo "le vrai" éblouissait la Serie A de sa classe et de son talent. Car cela pourrait bien déplaire à certains, tant elles sautent aux yeux en regardant cette création de la marque à la virgule, dont le célèbre swoosh sera cousu en blanc.

Alors que l'année dernière, Socios.com (plateforme favorisant l'engagement des fans pour leur équipe), avec la promotion de Fan Token $INTER, avait remplacé Pirelli après 26 années de collaboration avec l'Inter. Pour cette tunique domicile, les Nerazzurri afficheront DigitalBits, déjà présent sur la manche gauche l'an passé, en tant que sponsor maillot principal.

À noter que l'intérieur du col arbore un graphique de fierté fait sur mesure, accompagné de l'inscription "MILANO" au centre. Enfin, un short noir et des chaussettes noires compléteront ce kit domicile pour les pensionnaires de Giuseppe Meazza, qui sera utilisé aussi bien en championnat qu'en Ligue des champions à la maison.

