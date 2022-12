CdM 2022, Japon : Hiroki Sakai remercie les supporters marseillais

La suite après cette publicité

Actuellement au Qatar pour disputer la Coupe du Monde 2022 avec le Japon, Hiroki Sakai (32 ans) s'apprête à disputer un huitième de finale décisif contre la Croatie. En tête de son groupe après avoir dominé l'Allemagne puis l'Espagne, la formation nippone tentera de créer un nouvel exploit face aux coéquipiers de Luka Modric. En attendant, le latéral japonais a tenu à adresser un message aux supporters marseillais.

Ce samedi, Hiroki Sakai a, en effet, eu une pensée pour les fans de l'OM, où il a joué entre 2016 et 2021 (185 matches, 2 buts et 13 passes décisives). «Supporters marseillais, merci pour votre soutien continu. Je n'oublierai jamais», a-t-il publié sur ses réseaux sociaux, en postant un extrait d'une vidéo où on le voit signer un maillot de l'Olympique de Marseille, floqué de son nom. Un joli message.