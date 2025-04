PSG : le groupe pour le déplacement à Nantes, sans Hakimi

Match repoussé de la 29e journée de Ligue 1, ce Nantes-PSG n’a de l’enjeu que pour les locaux, le club de la capitale étant déjà champion depuis sa victoire à Angers. Pour ce déplacement, Luis Enrique a donc fort logiquement laissé au repos ceux qui ont beaucoup enchaîné, à l’image d’Achraf Hakimi. L’international marocain ne sera même pas du voyage en Loire-Atlantique.

Deux titis parisiens ont donc été appelés, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye, et pourraient connaître une deuxième titularisation consécutive après avoir été alignés d’entrée ce week-end contre le Havre. De retour de blessure et titulaire contre le Havre, Lee Kang-in est lui aussi dans le groupe.

