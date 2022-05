CdM 2022 : le Sénégal sanctionné par la FIFA

Qualifié pour la prochaine Coupe du monde 2022 prévue au Qatar en novembre prochain, le Sénégal a été sanctionné ce lundi par la FIFA. La raison ? Les incidents survenus lors du barrage retour face à l'Egypte où plusieurs lasers avaient notamment été ciblés sur Mohamed Salah et ses coéquipiers.

Par ailleurs, la sécurité avait montré quelques failles que ce soit lors de l'envahissement du terrain ou par l'utilisation d'engins pyrotechniques. Récent vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal a ainsi écopé d'une amende de 200 000 euros. L'instance a également infligé un match à huis clos aux Lions de la Teranga.

FIFA has fined Senegal to a tune of CHF 175,000 (about $180,000) for the use of lasers, lighting of fireworks, invasion of the pitch & failure to maintain order & security during their World Cup Qualifier vs Egypt on March 29 at the Stade du Senegal.



