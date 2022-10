OM-Sporting : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le match de la dernière chance. Battu par Tottenham puis par l'Eintracht Francfort, l'Olympique de Marseille est déjà dos au mur en Ligue des Champions. Pour garder un infime espoir de qualification dans un groupe abordable, il devra battre le Sporting CP, un adversaire qui a gagné des deux premières rencontres. Pas une mince affaire donc pour Igor Tudor et ses hommes.

Quels sont ceux qui auront cette mission à effectuer ? Sans surprise, dans les buts, on retrouvera Pau Lopez. Eric Bailly et Chancel Mbemba, de retour de suspension après son expulsion face à Tottenham, sont certains de débuter. Pour le troisième poste en défense, cela se joue entre Leonardo Balerdi et Samuel Gigot mais le premier semble favori. Sur les ailes, du classique, avec Clauss à droite et Nuno Tavares à gauche.

Tudor va faire des retouches

Petite variation dans l'entrejeu avec la titularisation attendue de Mattéo Guendouzi aux côtés de Jordan Veretout. Comme face à Angers, le chevelu milieu de terrain pourrait démarrer un cran plus bas pour proposer un visage plus offensif à l'équipe. Après la paire Payet-Gerson en soutien de Luis Suarez en Ligue 1 ce week-end, Tudor va tout changer en attaque. Harit et Under sont pressentis pour accompagner Alexis Sanchez.

Côté Sporting, même schéma tactique avec une défense à 3 (ou 5 c'est selon). Adan dans les buts, Inacio, St Just et Matheu Reis dans l'axe, Esgaio et Nuno Santos en pistons. Sebastian Coates et Pedro Porro sont eux absents. Au milieu, le Japonais Morita va accompagner le prometteur Uruguayen Ugarte. Enfin, Trincão et Pedro Gonçalves seront alignés pour alimenter Edwards, ou Paulinho qui a fait son retour le week-end dernier.

