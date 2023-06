Manchester City-Inter Milan : les notes du match

La suite après cette publicité

C’est une soirée de prestige qui attendait les plus de 74.000 spectateurs et supporters présents dans l’Atatürk Olympic Stadium d’Istanbul : Manchester City affrontait l’Inter Milan pour la finale de la 68e édition de la Ligue des champions. Si les Skyblues ciblaient le premier sacre final de leur histoire dans cette compétition, le club lombard pouvait remporter quant à lui sa quatrième C1 après 1964, 1965 et 2010. Côté compositions, Pep Guardiola proposait un 3-2-4-1 qui avait fait ses preuves avec un double pivot Stones-Rodri et un quatuor offensif mené par Kevin De Bruyne en chef d’orchestre. Côté nerazzurro, Simone Inzaghi optait pour un traditionnel 3-5-2 où André Onana officiait comme dernier rempart, tandis que Dzeko et Lautaro étaient associés en attaque.

La première alerte de la rencontre signée Haaland, finalement signalé pour une position de hors-jeu (3e). Bernardo Silva envoyait un enroulé dans un angle fermé, frôlant l’équerre d’Onana (5e). Les Intéristes mettaient ensuite le pied sur le ballon, sans pour autant inquiéter Ederson, parfois maladroit mais sans conséquence, comme en témoigne la frappe de Marcelo Brozovic, bien loin des buts mancuniens (20e). Il fallait un peu de temps pour permettre aux Cityzens de reprendre l’ascendant sur le match, mais ne gagnaient pas leurs duels face à un André Onana vigilant (27e, 29e). Et après une première inquiétude musculaire, Kevin De Bruyne devait rendre les armes, remplacé par Phil Foden (36e). Jusqu’à la mi-temps sifflée par M. Szymon Marciniak, les hommes en bleu ciel dominaient mais ne trouvaient pas la faille dans une défense italienne solide.

Au retour des vestiaires, le football proposé par les deux formations était un peu plus calme qu’en première période. Ce faux rythme était bénéfique aux Nerazzurri, puisque Lautaro Martinez profitait d’une perte de balle de Manuel Akanji pour se présenter face à Ederson, présent pour contrer sa frappe dans un angle compliqué (58e). Après l’heure de jeu, les hommes de Pep Guardiola se réveillaient enfin pour mettre la pression sur leur adversaire du soir, un ascendant illustré par la tête de Ruben Dias, au-dessus des buts d’Onana (60e). Sur un joli mouvement collectif initié depuis l’entrejeu, Rodri reprenait parfaitement un ballon contré par la défense pour crucifier le gardien camerounais et enfin ouvrir le score (1-0, 68e). De quoi piquer l’orgueil des poulains de Simone Inzagui, plus tranchants dans la foulée de l’ouverture du score, avec la double occasion de Federico Dimarco (71e), qui trouvait la barre de la tête, et le tir capté en deux temps de Romelu Lukaku (73e).

L’entrant Foden dynamitait le secteur offensif mancunien en prenant le jeu à son initiative, s’offrant notamment une occasion en or non concrétisée devant Onana (77e). En fin de rencontre, Ederson se hissait en sauveur ultime en dégageant le ballon devant sa ligne sur la tête de Big Rom (88e), qui avait déjà contré la frappe de son coéquipier dans le dernier quart d’heure. Après une première finale perdue en 2021, Manchester City s’impose sur la plus petite des marges face à l’Inter et s’offre non seulement la première Coupe aux grandes oreilles de son histoire, pour ainsi mettre fin à sa malédiction dans cette compétition, mais réalise un triplé historique (Premier League, Coupe d’Angleterre et Ligue des champions).

L’homme du match : Rodri (6) :

Garant du contrôle de la possession dans l’entrejeu cette saison, Rodri a été beaucoup gêné par l’agressivité des milieux de l’Inter en début de rencontre. Il aura été éteint pendant la première heure de la rencontre, le pressing constant de Brozovic et Barella l’ayant rendu obsolète dans l’entrejeu mancunien. C’est alors que le milieu espagnol est sorti de sa boîte. Seul à la réception d’un centre en retrait contré de Bernardo Silva, sa frappe fouettée restera dans les annales du club comme étant la réalisation du premier sacre des Skyblues en Ligue des Champions. Ce but l’a remis d’aplomb et le numéro 16 de City a fait ce qu’il sait faire de mieux : gratter des ballons et relancer proprement. Sa seconde période aura été de très bonne facture.

Manchester City

Ederson (6) : il a eu énormément de mal à rentrer dans sa rencontre. Reconnu comme étant l’un des gardiens avec les meilleures aptitudes avec son jeu au pied, le Brésilien a failli dans sa mission de premier relanceur ce soir en première période. Trop peu juste dans ses relances (8e), il n’a pas su rayonner comme il sait le faire d’ordinaire dans ce domaine. Au retour des vestiaires, il a montré un visage bien plus rassurant, remportant notamment son duel devant Lautaro Martinez (59e). Sa parade sur la tête de Lukaku à bout portant puis sur le dernier corner de la rencontre (90+5e) auront été l’apothéose d’une soirée finalement réussie malgré un démarrage plus complexe.

Aké (4) : difficile de porter un regard clair sur sa prestation. Mis à mal par l’animation offensive de l’Inter avec Barella et Dumfries qui lui ont posé pas mal de problèmes en première période, il a été bousculé dans les duels et peu propre dans ses relances. Assez intéressant dans ses quelques projections offensives, il a été l’un des hommes de Pep Guardiola les plus trouvés ce soir. Plutôt moyen en seconde période même s’il a été plus serein, il n’aura pas réalisé une grande finale mais n’aura pas été calamiteux non plus.

Akanji (3,5) : souvent en couverture sur Lautaro Martinez, le défenseur suisse a livré une belle bataille à son vis-à-vis. Il a réalisé une première période assez neutre : sans être forcément . En seconde période, sa mauvaise lecture du jeu aurait pu coûter très cher aux siens si Martinez n’avait pas fait preuve d’égoïsme (59e). Il a également été trop incertain sur la grosse occasion de Dimarco (70e). En somme, le défenseur le plus en difficulté ce soir.

Dias (5,5) : il est le patron de la défense des Cityzens et l’a prouvé ce soir. Autoritaire dans sa surface, il a été rassurant dans une grande partie de ses interventions en réalisant une première période de belle qualité en étant celui qui a remporté le plus de duels sur le pré. Il a notamment été impérial dans les airs. Capable de mettre le ballon en touche ou de mettre le tacle qu’il faut, le Portugais a été au niveau ce soir et même si la défense cityzen a souvent été friable, il n’est pas celui à pointer du doigt.

Rodri (6) : voir plus haut.

Stones (6) : combatif à souhait, l’ancien défenseur d’Everton a réalisé un match vaillant. Ce n’est d’ailleurs pas anodin s’il a remporté une grande majorité des duels qu’il a eu à disputer. Capable d’apporter offensivement grâce à sa taille et sa bonne volonté, sa capacité à ne perdre que très peu de ballons aura été appréciable. Face à l’agressivité milanaise, il est le seul mancunien à avoir été su être "méchant". Même s’il a été moins juste au fil de la rencontre et de sa fraîcheur physique, l’Anglais a réalise une performance plus qu’honorable ce soir. Remplacé par son compatriote Kyle Walker à la 82e minute.

Silva (6) : il est celui qui a fait passer le premier frisson de la soirée à André Onana mais sa frappe était trop croisée pour tromper le portier nerazzurri (5e). Généreux dans les efforts comme d’habitude, il a moins été trouvé tant le jeu mancunien a souvent été orienté vers le côté gauche. Quand il a été sollicité, il a manqué de justesse technique pour vraiment mettre en danger l’arrière-garde lombarde lors du premier acte. Son abnégation aura finalement fini par payer. Profitant d’une chute de Dimarco, l’ancien Monégasque a vu son centre contré être repris par Rodri pour l’ouverture du score des Skyblues (67e). Dès lors, le Portugais a été précieux dans la conservation du ballon et dans la gestion des offensives mancuniennes. Son deuxième acte est une réussite.

Grealish (5) : un match paradoxal pour l’Anglais. Trouvé en première période, il a souvent été bien contenu par Darmian entre actions téléphonées et agressivité milanaise à son égard. Pris souvent dans son dos, son repli défensif aura été inefficace et aura exposé Aké qui a été mis en difficulté. Pas forcément tranchant offensivement, sa capacité à enchaîner les courses sur le côté gauche aura été appréciable dès lors que City a ouvert le score. Au final, l’ancien d’Aston Villa aura fait le strict minimum sans forcément avoir pesé offensivement.

Gündogan (4,5) : rayonnant la semaine passée en finale de FA Cup, le capitaine mancunien était censé insuffler le rythme offensif des siens ce soir. D’autant plus après la sortie précoce de Kevin de Bruyne. Pourtant, il n’a jamais su être à la hauteur du rendez-vous ce soir. Fantomatique, il n’a pas su exister face au milieu de l’Inter Milan qui l’a totalement muselé en première période. Même s’il a perdu beaucoup de ballons (9), il aura néanmoins su élever son niveau de jeu en seconde période en étant plus présent dans les duels et en essayant de trouver Haaland. Même s’il aura failli dans ce dernier objectif, il aura au moins eu le mérite d’avoir essayé.

De Bruyne (non-noté) : c’est un scénario cruel que personne ne pouvait lui souhaiter mais qui lui semble malheureusement bien familier. Lors de sa première finale de Ligue des Champions avec les Skyblues en 2021, Kevin de Bruyne était sorti sur blessure après un violent choc avec Antonio Rudiger. Le cauchemar s’est reproduit ce samedi à Istanbul, cette fois pour une gêne musculaire à la cuisse droite (30e). Il a été remplacé par Phil Foden (5) peu après la demi-heure de jeu (36e) . Dès son entrée de jeu, le milieu offensif anglais a essayé de percuter mais s’est trop souvent heurté au mur milanais. Plus inspiré en seconde période, il a également été plus juste et il aurait même pu entériner le succès des siens en fin de rencontre (77e). Sa qualité de percussion l’aura notamment beaucoup exposé aux coups des Milanais.

Haaland (3) : il était attendu au tournant. Considéré comme étant le facteur X de cette rencontre, il n’était pas compliqué d’imaginer Simone Inzaghi concocter un plan avant le match afin de le rendre le plus inoffensif possible. La stratégie a été de ne jamais laisser l’attaquant norvégien seul. Muselé par Acerbi et Bastoni, il a peu été mis en évidence lors du premier acte. La seule fois où il a pu prendre de vitesse la défense intériste, il était trop excentré pour armer une frappe vraiment dangereuse pour Onana (27e). Pour le reste de la rencontre, impossible de dire où est passé l’attaquant de 22 ans. Incapable de se créer la moindre occasion, il n’a frappé qu’une fois et touché le ballon seulement 15 fois. Pour le premier grand rendez-vous de sa carrière, Haaland est passé à côté.

Inter Milan :