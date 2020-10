Real Madrid : un possible départ de Zidane n'affecte pas le plan pour Mbappé

Ces dernières heures, les rumeurs venues d'Espagne annoncent que Zinedine Zidane est déjà sur la sellette après deux revers consécutifs contre Cadiz et le Shakhtar Donetsk. Les noms de Raul et Mauricio Pochettino circulent avec plus ou moins d'insistance. Un air de changement qui ne remettrait pas en cause, selon As, une possible venue de Kylian Mbappé (21 ans) l'été prochain.

À en croire les informations du quotidien espagnol, l'attaquant international tricolore du Paris SG (38 sélections, 16 buts) n'a pas conditionné son transfert vers la capitale espagnole à la présence du champion du monde 1998 sur le banc de touche merengue. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le club de la capitale, l'ancien Monégasque aurait toujours le Real dans un coin de sa tête. Avec ou sans ZZ.