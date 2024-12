West Ham : l’image glaçante de la voiture de Michail Antonio, victime d’un grave accident de la route

Ce samedi, des rumeurs relatant un accident de la route impliquant Michail Antonio avaient circulé sur les réseaux sociaux. Ces dernières se sont avérées vraies et ont été confirmées par son club, West Ham United. Victime d’un terrible accident de la route, à l’est de l’Angleterre, l’international jamaïcain a été transporté à l’hôpital et est dans un état stable, comme l’a communiqué le club londonien.

Des photos publiées par The Daily Mail et The Sun sur X, anciennement Twitter, montrent une Ferrari détruite. Cette voiture serait celle de l’avant-centre de 34 ans. La presse anglaise rappelle également que le meilleur buteur de l’histoire des Hammers a déjà été impliqué dans un accident de la route, en 2019.