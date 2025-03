Qualifs CdM 2026 : la Suisse écrase la Moldavie, le Monténégro renverse Gibraltar

Si les premiers et seconds des 4 groupes du premier échelon de la Ligue des Nations disputent désormais la phase finale, certaines nations n’étant pas parvenues à finir premières ou deuxièmes de leur poule, ou évoluant dans les trois divisions inférieures, jouent leurs premiers matchs éliminatoires pour se qualifier à la Coupe du Monde 2026. Parmi elles : la Moldavie, qui recevait la Norvège, et Gibraltar, qui se déplaçait au Monténégro.

La suite après cette publicité

Comme c’était attendu, la Nati d’Erling Haaland a écrasé les Moldaves, sur le score de 5-0. L’avant-centre de Manchester City a inscrit le deuxième but de son équipe dès la 23e minute, tandis qu’Alexander Sørloth a enfoncé les locaux en inscrivant le quatrième but grâce à une passe décisive de Martin Ødegaard à la 43e. Au Monténégro, à l’inverse, la surprise était proche. Les Braves Faucons, largement favoris, ont vu Gibraltar ouvrir le score par l’intermédiaire de Dan Bent à la 13e minute. Les Monténégrins ont rapidement réagi par l’intermédiaire de Stevan Jovetić, auteur de son 36e but en sélection à la 22e. Il aura ensuite fallu attendre la seconde mi-temps pour que Marko Tuči donne l’avantage aux siens à la 70e minute, avant qu’Adam Marušić ne scelle le sort de la rencontre trois minutes plus tard. Score final : 3-1.