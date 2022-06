PSG (F) : Kheira Hamraoui raconte sa terrible agression et vide son sac

L'affaire avait défrayé la chronique. En novembre dernier, Kheira Hamraoui (32 ans), milieu de terrain du Paris SG et de l'équipe de France, a été victime d'une terrible agression. Ce mercredi, dans les colonnes de L'Équipe, elle a choisi de sortir du silence pour raconter sa douleur. «J'ai vécu une agression d'une violence inouïe. Deux inconnus cagoulés m'ont sortie de la voiture dans laquelle je me trouvais pour me tabasser à coups de barre de fer dans les jambes. Ce soir-là, j'ai bien cru que j'allais y rester...», a-t-elle expliqué avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

«Je hurlais de douleur. J'ai essayé de me protéger au maximum. Cette scène, pour moi, a duré cinq minutes. C'était insoutenable. J'en garde un souvenir très douloureux, très lourd. (...)J'ai vécu un vrai guet-apens. Ces individus m'attendaient derrière un camion. Ils étaient au bon endroit, au bon moment», a-t-elle raconté, se posant d'innombrables questions sur les raisons de cette embuscade. Profondément marquée par le traumatisme physique et moral, la joueuse a également dû composer avec l'emballement de la sphère médiatique et les retombées de ce fait divers au sein du vestiaire de son club et de sa sélection.

Besoin de vérité

Si elle n'a pas souhaité évoquer pourquoi le nom de sa partenaire Aminata Diallo avait été évoqué au début de l'affaire, l'ancienne pensionnaire du FC Barcelone a cependant balayé un quelconque rapport avec Éric Abidal, un temps associé lui aussi. «Le sujet d'Éric Abidal n'en est pas un et n'a aucun rapport avec l'agression dont j'ai été victime», a-t-elle rapidement lancé, remerciant le PSG et son staff pour leur soutien et avouant avoir changé bon nombre de ses habitudes et comportements.

Bien décidée à revenir un jour chez les Bleues et à poursuivre l'aventure parisienne, Kheira Hamraoui veut désormais tourner la page de cette terrible soirée d'automne. Avec une seule requête. «Beaucoup de questions me taraudent : pourquoi moi ? Pourquoi autant de violence envers ma personne ? J'ai besoin que la vérité éclate pour m'apaiser. (...) J'ai été entendue à plusieurs reprises. L'enquête évolue. J'ai besoin que cela se concrétise pour avancer dans ma reconstruction personnelle. Je suis calme et patiente. La vérité finira par éclater », a-t-elle conclu.