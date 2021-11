PSG (F) : les terribles images des blessures de Kheira Hamraoui après son agression

Agressée le 4 novembre dernier, Kheira Hamraoui (31 ans), milieu de terrain du Paris SG et de l'équipe de France, a subi de terribles blessures, dont les images ont été révélées ces dernières heures par L'Équipe et RMC Sport.

L'ancienne pensionnaire du FC Barcelone, qui s'est vue ensuite prescrire 6 jours d'ITT et un arrêt de travail de trois semaines, porte des stigmates au niveau de ses mains et des ecchymoses au niveau des cuisses, des genoux et des mollets. Des images qui font froid dans le dos.