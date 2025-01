LdC : le scénario fou qui élimine le PSG dès mercredi

Au Parc des Princes et dans le cadre de la 7e journée de la phase de Ligue, le Paris Saint-Germain accueillera Manchester City, mercredi soir, avec la ferme intention de l’emporter pour continuer de croire en ses rêves européens. À l’heure où nous écrivons ces lignes, les champions de France en titre pointent à une inquiétante 25e place, synonyme d’élimination directe, et se retrouvent plus que jamais sous pression.

La suite après cette publicité

À noter d’ailleurs que l’aventure européenne des hommes de Luis Enrique pourrait prendre fin dès mercredi. Pour cela, il faudrait que le Paris Saint-Germain s’incline contre les Skyblues mais surtout un improbable scénario dans les autres rencontres de cette 7e journée. Dès lors, le PSG sera éliminé de la Ligue des champions si toutes les conditions énumérées ci-dessous sont remplies.

Le PSG éliminé si :

Le PSG s’incline contre Manchester City

Benfica ne perd pas contre Barcelone

Monaco ne perd pas contre Aston Villa

Bruges ne perd pas contre la Juve

Le PSV bat l’Étoile Rouge

Le Sporting ne perd pas à Leipzig

Feyenoord ne perd pas contre le Bayern

Le Real bat Salzbourg

Le Celtic bat les Young Boys

Zagreb bat Arsenal