PSG : Bordeaux veut s'offrir Loïc Mbe Soh

Encore un. Après avoir perdu de nombreux espoirs ces dernières années, le Paris Saint-Germain risque de devoir faire ses adieux à un nouveau jeune joueur dans les prochains mois. Il s'agit de Loïc Mbe Soh. Le défenseur central de 19 ans, qu'on a pu voir avec les pros en Ligue 1 en septembre dernier face à Reims, est ainsi sur le départ cet été comme l'explique Le Parisien.

Les places étant bouchées en équipe première, avec quatre défenseurs centraux de métier dans l'effectif, le Franco-Camerounais de 19 ans souhaite s'en aller et Leonardo et compagnie ne veulent pas risquer de le voir partir gratuitement au terme de son contrat en juin 2021. Et comme l'explique le journal, les Parisiens demanderaient au moins cinq millions d'euros pour leur défenseur.

Bordeaux et des clubs étrangers sont sur le coup

Un club s'est déjà manifesté pour recruter celui qu'on a pu voir à l'oeuvre cinq fois en UEFA Youth League avec les U19 parisiens cette saison. Il s'agit des Girondins de Bordeaux. La formation au scapulaire s'intéresse ainsi de très près au joueur, mais la situation difficile en interne risque de ralentir ce dossier. On rappelle qu'un départ de Paulo Sousa et Eduardo Macia, entraîneur et directeur sportif, semble être imminent. Les deux seraient en froid avec la direction et agacés du projet flou de King Street.

Et le passage devant la DNCG dès ce mardi risque également de faire très mal, puisque le club aurait un trou de 30 millions d'euros dans ses comptes. Toujours selon le média, divers clubs étrangers sont aussi sur le coup, mais leur nom n'a pas encore été dévoilé. Autant dire que Mbe Soh aura au moins du choix lorsqu'il faudra décider de son futur point de chute !