Girondins de Bordeaux : Paulo Sousa a annoncé son départ à ses joueurs

Les Girondins de Bordeaux traversent une période très compliquée. Alors que le maire de la ville fraîchement élu, Pierre Hurmic (EELV) a déclaré souhaiter que le président des Girondins de Bordeaux quitte le club, accusant Frédéric Longuépée d'entretenir des rapports conflictuels avec les Ultramarines, le principal groupe d'ultras du club, et quelques heures après que le FC Girondins de Bordeaux ait dévoilé son nouveau logo, mettant un peu plus le feu aux poudres, on apprend aujourd'hui que Paulo Sousa, le coach de l'équipe première, a annoncé son départ du club aux joueurs !

En poste depuis mars 2019, le technicien portugais de 49 ans s’est dit «trop fatigué par les difficultés du projet et par le changement de cap du projet», révèle RMC Sports. Il était aussi en opposition depuis quelques mois avec la direction du club. Paulo Sousa aura passé 42 matches sur le banc des Girondins de Bordeaux, parvenant à terminer l'exercice 2018-2019 - entamé par Ricardo - à la 14e place, avant de placer le club à la 12e place de cet exercice 2019-2020 tronqué par l'épidémie de coronavirus. Le bilan du coach portugais est de 13 victoires, 12 nuls et 17 défaites. Le club n'a quant à lui pas encore officialisé la nouvelle.

Le départ de Paulo Sousa intervient au moment où son nom est cité dans la presse portugaise. Bruno Lage, entraîneur du Benfica, vient de démissionner de son poste. Le club portugais est à la recherche d’un entraîneur et aurait jeté son dévolu sur Paulo Sousa. Le Benfica reste sur deux défaites et est dorénavant à six points de Porto, leader de Liga NOS, à 5 journées de la fin de la saison. Mais rien ne dit que le départ du coach girondin ait un lien avec cette rumeur. Le Portugais va donc quitter le club marine-et-blanc à deux ans du terme de son contrat.