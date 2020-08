Montpellier ne ferme pas la porte à un retour de Ruben Aguilar

Transféré de Montpellier à l'AS Monaco l'été passé pour 8 millions d'euros, Ruben Aguilar (27 ans) ne devrait pas faire le chemin inverse. Du moins pas tout de suite, à en croire les propos du président montpelliérain, Laurent Nicollin, qui a assuré dans les colonnes de Midi-Libre qu'aucune négociation à ce sujet était en cours entre les deux clubs, sans cependant totalement fermer la porte à un prêt.

«Bien sûr, si Monaco me le prête, je vais le chercher en voiture. Mais il n'y a eu aucune discussion», a-t-il d'abord lâché, et de poursuivre : «en septembre, il peut y avoir des coups à faire». Pour rappel, cette saison le mercato sera ouvert du 15 août au 5 octobre. L'an passé, le latéral a pris part à 23 rencontres toutes compétitions confondues, pour un bilan statistique d'un but et de quatre passes décisives.