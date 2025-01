Keylor Navas trouve enfin un club !

Libre depuis son départ l’été dernier du PSG, l’emblématique portier du Costa Rica Keylor Navas a enfin trouvé un club. Le triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid quitte l’Europe.

À 38 ans et après 14 ans après avoir sillonné l’Espagne, la France et l’Angleterre, Keylor Navas s’est engagé pour une saison du côté des Newell’s Old Boys en Argentine, le club de cœur de Lionel Messi. Ce dernier aurait d’ailleurs conseillé à l’ancien gardien du PSG de signer là-bas.