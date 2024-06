France - Autriche : l’arbitre est connu

Demain soir, à 21 heures, l’équipe de France entame son Euro. Les Bleus, en quête de rédemption après l’échec en 2021, affrontent l’Autriche pour ce premier match. Les deux sélections connaissent l’arbitre qui officiera pendant la rencontre.

Il s’agit de Jesus Gil Manzano. L’arbitre espagnol a dernièrement arbitré le match des Bleus face à l’Allemagne en mars (0-2), et les clubs français sur la scène européenne (OM vs Atalanta, PSG vs Dortmund, AC Milan vs PSG). Reste à savoir s’il portera chance à la bande de Didier Deschamps.

