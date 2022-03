Bayern Munich-Union Berlin : les compositions sont tombées

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions où il retrouvera Villarreal, le Bayern Munich est toujours leader de Bundesliga, avec 4 points d'avance sur le Borussia Dortmund. Pour se rapprocher du titre, les Bavarois doivent s'imposer face à l'Union Berlin à partir de 18h30 (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Une réception qui se fera sans Pavard, positif au Covid, ni Süle, Davies et Goretzka.

Julian Nagelsmann est ainsi contraint de procéder à plusieurs changements par rapport au match nul à Hoffenheim (1-1) et intègre Nianzou et Upamecano dans l'axe de la défense, décalant Hernandez à gauche. Stanisic prend la place de Gnabry et occupera le poste de latéral droit. Pour le reste, le double pivot Kimmich-Musiala est reconduit tout comme l'impressionnante attaque, avec Müller, Sané et Coman derrière Lewandowski. En face, l'Union Berlin aligne également une défense à trois et doit s'adapter à de nombreuses absences (Endo, Giesselmann, Haraguchi, Heintz, Öztunali, Prömel), même si Luthe fait notamment son retour dans les buts.

Les compositions :

Bayern Munich : Neuer - Stanisic, Nianzou, Upamecano, Hernandez - Kimmich, Musiala - Sané, Müller, Coman - Lewandowski

Union Berlin : Luthe - Jaeckel, Knoche, Baumgartl - Khedira - Ryerson, Becker, Mohwald, Oczipka - Awoniyi, Haraguchi