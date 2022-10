Vidéo : le FC Barcelone rend honneur à Drake pour le Clasico

La suite après cette publicité

50 milliards de streams, ça se fête ! Le rappeur Drake vient de dépasser ce seuil sur Spotify. Pour l’occasion, la plateforme de streaming, sponsor maillot du FC Barcelone, laisse sa place sur la tunique des Catalans à l'artiste canadien pour leur prochain match. Et quel match, puisqu’il s’agit du Clasico, prévu ce dimanche contre le Real Madrid (16h15). Les Blaugranas, qui se déplacent sur la pelouse du Santiago-Bernabéu, arboreront un hibou, effigie de la marque de vêtement OVO dirigée par le chanteur de 35 ans. Les joueurs porteront également un maillot d'échauffement au nom de Drake et frappé du numéro 50, symbolisan le cap historique passé sur la plateforme. Même l'intéressé lui-même a du mal à y croire : « Cela n'a pas l'air d'être réel mais ça l'est » a-t-il publié sur son compte Twitter.