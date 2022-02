Serie A : la Salernitana signe un quatrième nul de rang contre Bologne

À l'occasion de la 27ème journée de Serie A, la Salernitana, lanterne rouge du championnat, accueillait Bologne, treizième au coup d'envoi. Une rencontre décalée à 15h05 par la fédération italienne au nom de la paix après l'invasion de l'Ukraine. Au Stadio Arechi de Salerne, les hommes de Davide Nicola, auteurs de trois nuls lors des trois dernières rencontres, voulaient poursuivre leur série d'invincibilité pour continuer d'espérer en cette opération maintien, plus que compromise. De son côté, Bologne voulait enchaîner après son succès face à La Spezia (2-1) et ainsi revenir dans la première partie du tableau.

Une rencontre que la Salernitana prenait par le bon bout. Dominateurs, les coéquipiers de Ribéry se faisaient pourtant surprendre juste avant la pause sur une réalisation signée Arnautovic (0-1, 43e). Menée à la pause mais toujours aussi tranchante offensivement, la lanterne rouge de Serie A était logiquement récompensée au retour des vestiaires quand Zortea égalisait et permettait aux siens de revenir dans cette rencontre (1-1, 72e). Finalement le score n'évoluait plus (1-1) et les Grenats signaient un quatrième match nul de rang. Tenu en échec, Bologne reste de son côté 13ème.

