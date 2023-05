Trois ans de prison ferme requis contre Tony Vairelles

Trois ans de prison ferme ont été requis contre l’ancien joueur du RC Lens, Tony Vairelles, à l’issue du délibéré de ce jeudi à Nancy. L’ancien international français était jugé en appel depuis mardi avec trois de ses frères dans l’affaire d’une fusillade sur le parking d’une boîte de nuit nancéienne en octobre 2011.

S’il continue de clamer son innocence et de nier être l’auteur des coups de feu sur les videurs de la discothèque, Vairelles n’a pas su convaincre le substitut du procureur général, Bernard Marchal. Comme lors de sa condamnation en première instance en mai 2022, l’ancien joueur a ainsi vu la même peine être requise contre lui. Ses frères Fabrice, Giovan et Jimmy ont vu des peines requises allant d’un an à trois ans de prison ferme.

