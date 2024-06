Vidéo : le discours d’avant-match puissant de Kylian Mbappé

Voilà maintenant plus d’un an que Kylian Mbappé est capitaine de l’équipe de France. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il tient ce rôle à cœur malgré son jeune âge. Même s’il avait affirmé qu’il n’était pas du style à faire des discours d’avant-match, le Français a toutefois tenu à communiquer une dernière fois avec ses partenaires avant l’entrée en lice de son équipe face à l’Autriche. Dans le vestiaire du Merkur Spiel-Arena, le nouveau joueur du Real Madrid a voulu faire passer un message.

« Quoi qu’il se passe. L’arbitre, le terrain, les supporters, toujours répondre par le jeu. On a les joueurs pour jouer. On met le ballon au sol, on joue, avec personnalité. Et kiffez les gars, ce sont des beaux moments ça. C’est des matchs d’Euro, kiffez. On a peur de rien du tout, on joue », s’est-il exprimé devant son vestiaire avant que Didier Deschamps prenne le relais. Le sélectionneur des Bleus vantait en fin de match une « la solidarité » et la « force collective » de son groupe.