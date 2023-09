Qualifications Euro 2024 : les Pays-Bas et la Grèce s’imposent et suivent les Bleus à distance

Quelques jours après une défaite contre l’équipe de France au Parc des Princes (2-0), l’Irlande recevait les Pays-Bas, qui s’étaient imposés face à la Grèce dans le même temps (3-0), sur la pelouse de l’Aviva Stadium, à Dublin. Les Oranje prenaient un départ terrible dans cette rencontre. Après une erreur de relance de Mark Flekken, Mats Wieffer contrait in extremis Chriedozie Ogbene en corner (2e). Sur le coup de pied arrêté, Virgil Van Dijk touchait le ballon de la main et l’arbitre désignait le point de pénalty. Adam Idah ne se faisait alors pas prier pour ouvrir le score en prenant à contre-pied le gardien néerlandais (4e, 1-0).

La suite après cette publicité

Peu après la fin du premier quart d’heure de cette rencontre, Denzel Dumfries, lancé dans le dos de la défense sur un très mauvais alignement de la défense irlandaise, était accroché dans la surface par le gardien adverse et l’arbitre sifflait un nouveau pénalty mais pour les Pays-Bas cette fois-ci (18e). Cody Gakpo égalisait alors avec sang-froid malgré le plongeon du bon côté de Gavin Bazunu (19e, 1-1). Quelques minutes plus tard, Donyell Malen mettait une nouvelle fois à contribution le portier irlandais qui s’interposait pour garder son équipe en vie (25e). Bis repetita juste avant la pause quand le gardien de Southampton mettait en échec l’attaquant du Borussia Dortmund (41e). L’ancien joueur

À lire

Mondial 2022 : Wout Weghorst vole au secours de Louis van Gaal après ses propos sur l’Argentine

Les Pays-Bas et la Grèce toujours à égalité

Au retour des vestiaires, les Néerlandais revenaient avec de meilleures intentions sur le pré. Alan Browne était d’ailleurs obligé d’effectuer un très bon retour dans sa surface, juste devant Xavi Simons, pour empêcher le joueur du RB Leipzig de donner l’avantage à son équipe (52e). Wout Weghorst, entré en début de seconde période, se muait en héros peu avant l’heure de jeu. Couvert par Shane Duffy, Denzel Dumfries remisait de la tête vers l’attaquant d’Hoffenheim qui pouvait conclure avec une volée puissante pour enfin inverser la tendance dans cette rencontre (56e, 1-2). Une dizaine de minutes plus tard, Chriedozie Ogbene réclamait un penalty, qui semblait justifié, estimant avoir été bousculé dans son dos par Virgil Van Dijk mais l’arbitre ne bronchait pas (65e).

La suite après cette publicité

Dans l’autre rencontre du groupe B, celui de l’équipe de France, la Grèce recevait Gibraltar avec l’ambition de prendre la deuxième place du groupe en cas de contre-performance des Pays-Bas ou bien de suivre au moins la cadence en cas de résultat inverse. Et compte tenu de la victoire des Néerlandais, les Grecs ont bien fait de s’imposer également. Un succès net et sans bavure grâce à 5 réalisations signées Dimitrios Pelkas (9e, 1-0), Konstantinos Mavropanos (23e et 82e) et Georgios Masouras (70e et 90e+1, 5-0). Enfin, la Pologne est dans une situation très délicate après sa défaite en Albanie (2-0) tandis qu’Aleksander Mitrovic a porté la Serbie avec un triplé en Lituanie (1-3) et que la Slovénie giflait Saint-Marin (0-5).

Les résultats complets du multiplex de 20h45

Irlande 1-2 Pays-Bas : Idah (4e s.p.) / Gakpo (19e s.p.), Weghorst (56e)

Grèce 5-0 Gibraltar : Pelkas (9e), Mavropanos (23e et 82e), Masouras (70e et 90e +1)

Albanie 2-0 Pologne : Asani (37e), Daku (62e)

Lituanie 1-3 Serbie : Paulauskas (45e) / Mitrovic (21e, 32e et 43e)

Saint-Marin 0-4 Slovénie : Vipotnik (4e), Mlakar (16e), Lovric (61e), Karnicnik (67e)