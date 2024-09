Le FC Barcelone prépare un troc étonnant avec le PSG

Mardi, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a fait sa rentrée médiatique. Le dirigeant du club catalan a donné une longue interview au site officiel de son club. L’occasion pour lui d’évoquer divers sujets comme les objectifs de l’équipe, sa collaboration avec Hans Dieter Flick ou encore le marché des transferts. Sur ce point précis, il a défendu son bilan face aux critiques concernant le fait que l’effectif soit un peu trop juste en quantité cette saison. «Je ne pense pas. N’oublions pas que nous avons Gavi, Frenkie (de Jong), qui continue de récupérer. Nous avons Ronald Araujo, Christensen. Quand ils reviendront, le problème sera pour l’entraîneur car ils ne pourront pas tout jouer. Je pense que l’année dernière, nous avions un effectif plus grand. Cette année, Hector et Sergi Domínguez peuvent jouer… ils ont fait un pas en avant.»

Pourtant, en coulisses, le son de cloche est différent. En effet, Sport révèle que les pensionnaires du Camp Nou auraient voulu se renforcer un peu plus dans l’entrejeu. Ce sera l’une des missions lors du mercato d’hiver ou d’été 2025. La publication espagnole cite d’ailleurs plusieurs noms, dont celui de Joshua Kimmich. L’Allemand est dragué par les Culés depuis des mois, lui qui est en fin de contrat au Bayern Munich. Mais une prolongation de contrat n’est pas à exclure pour le joueur, qui connaît parfaitement Flick. Un coach qui l’a déjà dirigé en sélection ou en Bavière. Même chose pour Leon Goretzka, qui est poussé vers la sortie. Enfin, Sport évoque la piste menant à Fabian Ruiz (28 ans). Parfois pointé du doigt pour son irrégularité au PSG, le milieu fait l’unanimité en Espagne. Il faut dire qu’il a évolué à un excellent niveau lors de l’Euro 2024.

Le Barça veut se servir de De Jong

Ce qui n’a pas échappé aux géants ibériques. Hier, Sport a dévoilé que le Real Madrid, qui veut compenser la perte de Toni Kroos, a un œil sur lui. Le joueur présente d’ailleurs l’avantage de déjà connaître Carlo Ancelotti, qui a croisé sa route à Naples. Mais il est difficile d’imaginer Florentino Pérez négocier avec Nasser Al-Khelaïfi, puisque les deux présidents sont en froid depuis le dossier Mbappé. Il faut également ajouter que la grande priorité des Madrilènes au milieu de terrain pour 2025 se nomme Rodri (Manchester City). Ce qui peut laisser un boulevard au FC Barcelone, qui suit le joueur depuis très longtemps sans être pour autant passé à l’offensive. Cette fois-ci, les dirigeants estiment qu’il est possible de le déloger de Paris, où il est derrière Vitinha, João Neves et Warren Zaïre-Emery dans l’esprit de Luis Enrique.

De plus, le club de Joan Laporta a un atout dans sa manche : Frenkie de Jong. Ce n’est pas un secret, le Néerlandais a été lié à plusieurs reprises aux Franciliens par le passé. Les Culés comptent donc sur l’intérêt des Parisiens pour faire une proposition aux champions de France. Selon Estadio Deportivo, l’idée est de se servir de De Jong comme monnaie d’échange pour attirer Ruiz. Même son de cloche dans les colonnes de Sport, qui précise que les relations entre le joueur hollandais et le Conseil d’Administration du Barça se sont détériorées ces deux dernières années. Pour toutes ces raisons, les Barcelonais comptent se séparer du joueur, qui est souvent blessé, et le refourguer au PSG, tout en récupérant Fabian Ruiz. Il reste maintenant à savoir si l’Espagnol, Paris et De Jong, qui a déjà dit non à Manchester United il y a deux ans, sont intéressés.