Liverpool : l’infernal déclin de Thiago Alcantara

Thiago Alcantara ne voit pas le bout du tunnel. Blessé à la hanche lors de la victoire 2 à 1 face à West Ham, l’Espagnol avait mis un terme à sa saison le 26 avril 2023. Un coup dur pour le joueur de 32 ans qui a passé de nombreux jours à l’infirmerie. 281 jours plus exactement selon le site spécialisé transfermakrt. Une habitude malheureusement pour l’ancien joueur du FC Barcelone. Durant son passage en Catalogne, il a été stoppé par trois blessures. Au Bayern Munich, il a été trahi à 25 reprises ! Enfin, chez les Reds, le milieu de terrain a été absent 10 fois en raison de pépins physiques.

Plus de 600 jours d’absence à Liverpool

Outre le coronavirus qu’il a eu à deux reprises, il a manqué 72 jours de compétition et 20 rencontres en raison d’une blessure au genou. Puis, il a été touché au mollet (43 jours d’absence), à la hanche (37 jours), à la cuisse (8 jours), à l’ischio (29 jours) et de nouveau à la hanche (55 jours). Mais il a donc rechuté le 26 avril, manquant ainsi 41 matches de son équipe. Alcantara a pris le temps de se soigner avant de faire son grand retour le 4 février dernier lors du choc de Premier League face à Arsenal. Outre la défaite 3 à 1, les Reds ont de nouveau perdu l’Espagnol, qui n’avait joué que 6 petites minutes.

Victime d’une blessure musculaire, il a de nouveau pris ses quartiers à l’infirmerie. Il y est depuis 59 jours, lui qui a manqué 12 matches. Et pour le moment, les Anglais ne savent pas quand il reviendra. «Il n’y a pas de calendrier (concernant son retour, ndlr). Je ne sais pas pour être honnête (si sa saison est terminée, ndlr). Je ne sais pas, il doit faire quelque chose d’un point de vue médical… Je ne sais pas si cela signifie qu’il pourra rejouer cette saison. Je ne peux pas en dire plus», avait expliqué un Jürgen Klopp dépité. Du côté de la presse britannique, on annonce qu’il ne rejouera plus cette saison.

Un dernier gros contrat dans le Golfe

Et ensuite ? Il ne semble plus avoir d’avenir à Liverpool, bien qu’on apprécie l’homme et le joueur là-bas. Mais depuis son arrivée, il a été absent 617 jours au total et a raté 119 rencontres. C’est trop. Surtout pour l’un des éléments les mieux payés du groupe puisqu’il touche un salaire de 10 millions d’euros par saison selon Relevo. Pour toutes ces raisons, mais aussi parce que les Reds ont ce qu’il faut dans l’entrejeu avec MacAllister, Endo, Szobozslai et Bajcetic, le média espagnol indique que les dirigeants anglais ne prolongeront pas son contrat qui prend fin en juin 2024. Une décision peu surprenante.

Fixé sur son sort, le joueur, qui se soigne en Espagne et veut revenir à 100% sur les terrains la saison prochaine, peut commencer à envisager la suite de sa carrière. Il y a quelques mois, Flamengo s’est penché sur son cas. Ce mercredi, Relevo explique que son entourage attend une grosse offre venant d’un pays du Golfe, notamment l’Arabie saoudite où plusieurs de ses anciens coéquipiers ont posé leurs valises (Sadio Mané, Roberto Firmino, Fabinho). Le Qatar, où son frère Rafinha évolue à Al-Arabi, est aussi une option. Ce qui est sûr, c’est que le joueur de 32 ans veut signer un dernier gros contrat avant de profiter de sa retraite.