Des socios du FC Barcelone veulent faire capoter l'arrivée de Lionel Messi au PSG !

L'arrivée de Lionel Messi à Paris ne fait pas que des heureux. À Barcelone, forcément, où la majorité des supporters souhaitait voir La Pulga prolonger l'aventure pendant un petit moment encore. Mais même en dehors des frontières catalanes, certains voient là un nouveau manque flagrant d'équité sportive, au niveau français mais aussi européen. Un groupe de socios barcelonais représenté par l'avocat Juan Branco a ainsi l'intention de saisir la Commission Européenne pour empêche le club de la capitale française de recruter l'Argentin.

Juan Branco a notamment publié une longue tribune sur les réseaux sociaux, expliquant sa démarche. « Le potentiel recrutement de Lionel Messi par le PSG constituerait un détournement flagrant des règles du fair-play financier, censées s'appliquer de façon homogène à l'échelle européenne. Le football est un des milieux où la corruption est la plus importante, et le PSG est aujourd'hui utilisé comme instrument de propagande par une puissance souveraine, le Qatar, soutien principal des Frères musulmans, afin de se protéger de ses voisins du Golfe. Les injections massives d'argent dans les compétitions nationales et européennes par des puissances européennes créent d'importantes distorsions de concurrence, au-delà de créer une spirale inflationniste qui accroît le coût des entrées au stade, des abonnements, etc. Ces interventions opportunistes gâchent le spectacle préféré, parfois le seul exutoire, de centaines de millions de personnes. Il y a deux solutions: la fuite en avant (Superleague), ou la régulation avec l'application stricte de règles européennes. En l'occurrence, la DNCG a refusé de sanctionner le PSG malgré un rapport entre salaires et revenus en 2019-2020 approchant les 100%. En 2020-2021, celui-ci s'aggravera. Or, l'ensemble des ligues européennes se sont mises d'accord sur un ratio maximal de 70% », a-t-il expliqué sur Twitter.

Le PSG favorisé par la Ligue 1 ?

Mais surtout, son cabinet a publié un communiqué dans lequel les intentions de ce groupe de socios sont dévoilées avec plus de détails. « A la demande de socios du FC Barcelone, une plainte auprès de la Commission européenne a été préparée au titre des articles 107 et 116 du TFUE, ainsi que des référés auprès des justices administratives et civiles, dans la perspective de la signature de Lionel Messi au Paris-Saint-Germain », peut-on y lire, avec l'argument du ratio salaires/revenus qui est encore mis en avant.

« Il est inconcevable que les règles nationales du fair-play financier, censées s'appliquer de façon uniforme à l'échelle européenne, forcent la sortie d'un joueur clef d'une équipe de première importance vers un club présentant de pires ratios financiers. La LFP a indûment favorisé le Paris-Saint-Germain en imposant que ces ratios ne s'appliquent en France qu’en 2023. Nous le contesterons », explique aussi le communiqué. Est-ce un simple coup de buzz médiatique ou est-ce que la possibilité d'empêcher La Pulga de fouler la pelouse du Parc est réelle ? On le saura bientôt...

Le communiqué complet

« Communiqué de Presse Signature de Messi au Paris-Saint-Germain A la demande de socios du FC Barcelone, une plainte auprès de la Commission européenne a été préparée au titre des articles 107 et 116 du TFUE, ainsi que des référés auprès des justices administratives et civiles, dans la perspective de la signature de Lionel Messi au Paris-Saint-Germain. La DNCG et la LFP n'ont pas joué leur rôle face au PSG, qui présentait en 2019-2020 des ratios salaires/revenus de près de 100% au lieu des 70% requis en Espagne et dans l'ensemble des autres pays européens. La DNCG a refusé, contre toute évidence, de prendre des sanctions contre le PSG, par une délibération du 25 juin 2021. Le F.C Barcelone, qui n’a été autorisé par la Liga de Futbol Profesional a renouveler le contrat de Lionel Messi, présentait en 2019-2020 un ratio de salaires/revenus de 54%. L’écart s’est entre temps aggravé. Il est inconcevable que les règles nationales du fair-play financier, censées s'appliquer de façon uniforme à l'échelle européenne, forcent la sortie d'un joueur clef d'une équipe de première importance vers un club présentant de pires ratios financiers. La LFP a indûment favorisé le Paris-Saint-Germain en imposant que ces ratios ne s'appliquent en France qu’en 2023. Nous le contesterons. Dr. Juan Branco Avocat auprès la Cour d’appel de Paris »