Arsenal - Tottenham : les compositions officielles

Soir de North London Derby ! Arsenal reçoit Tottenham à l’Emirates Stadium dans le cadre de la 21e journée de Premier League. Actuellement 3e du championnat, les Gunners ont un joli coup à jouer après le nul de hier soir entre Nottingham et Liverpool (1-1), l’objectif est donc de l’emporter et de mettre la pression sur les Reds. De leur côté, les Spurs sont dans le dur et pointent au 13e rang, ils n’ont plus gagné en championnat depuis un mois. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.



Au niveau des compositions d’équipes, Mikel Arteta part sur un 4-3-3. Raya dans le but, Timber et Lewis-Skelly sur les côtés, une charnière Saliba-Gabriel. Au milieu, Partey accompagne Odegaard et Rice. Enfin en attaque, Sterling et Trossard entourent Havertz. En face, les Spurs démarrent aussi en 4-3-3. Une composition assez classique, on retrouve toutefois le jeune Kinsky dans la cage. En attaque, c’est du classique avec le trio Kulusevski-Solanke-Son.

Les compositions

Arsenal : Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly - Partey, Rice, Odegaard © - Sterling, Havertz, Trossard

Tottenham : Kinsky - Porro, Dragusin, Gray, Spence - Bissouma, Sarr, Bergvall - Kulusevski, Solanke, Son ©