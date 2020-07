Ajax Amsterdam : quel avenir pour Donny van de Beek ?

Un club tremplin. Réputée pour sa capacité à faire émerger des talents venus des quatre coins du monde, l'Ajax Amsterdam sait que quand vient l'heure du mercato, les sollicitations sont nombreuses. Et 2020 n'échappera pas à la règle. Cela a commencé il y a quelques semaines déjà avec la vente anticipée du magicien Hakim Ziyech à Chelsea. Cela devrait se poursuivre puisque l'entraîneur des Néerlandais, Erik ten Haag, a indiqué que trois joueurs pourraient également s'en aller durant l'intersaison.«Le marché des transferts débutera en août. Les meilleures ligues se jouent maintenant, donc les flux d'argent sont maintenus. La valeur marchande des joueurs sera légèrement déprimée, mais pas de beaucoup. Sur la base de leurs performances et de leur ambition, un certain nombre de nos joueurs souhaitent également s'installer à l'étranger. Des accords ont été conclus avec Andre Onana, Donny van de Beek et Nicolás Tagliafico, mais il doit être clair si le marché se détache effectivement. Pour Onana et Van de Beek, une autre année d'Ajax pourrait certainement être une option, pour Tagliafico c'est légèrement différent à cause de son âge. »

La suite après cette publicité

Concernant Donny Van de Beek, un départ n'est donc pas encore totalement acté. Mais le milieu de 23 ans a de fortes chances de partir malgré tout. C'était déjà le cas la saison dernière. Après la belle campagne européenne de l'Ajax, plusieurs clubs dont le FC Barcelone et surtout le Real Madrid avaient coché son nom. Mais finalement, le natif de Nijkerkerveen était resté à quai. Une partie des dirigeants merengues avaient pensé à lui pour venir renforcer l'entrejeu. Mais d'après nos informations, Zinedine Zidane préférait Paul Pogba à l'époque et écartait donc cette piste qui était un plan B dans son esprit. Un an plus tard, le footballeur né en 1997 a toujours de fortes chances de quitter l'Ajax. C'est ce qu'avouait Edwin Van der Sar, le directeur général du club hollandais, il y a peu de temps.

Le Real Madrid s'est retiré de la course

«Il est clair que des clubs comme le Real Madrid et Manchester United ont manifesté leur intérêt pour Donny Van de Beek». Mais à en croire les informations du journal néerlandais Telegraaf ce mardi, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu se seraient retirés de la course et auraient signifié au joueur qu'ils ne pourraient pas le signer en raison de son prix jugé élevé. Le Times parlait récemment d'un montant de 55 millions d'euros. Ce qui rebuterait ses prétendants, notamment suite à la crise liée au coronavirus. Très intéressé par son profil, Manchester United voudrait l'associer à Paul Pogba et Bruno Fernandes. Le Daily Star expliquait qu'Andreas Pereira pourrait être le grand perdant puisqu'il serait sacrifié. Les Red Devils compteraient proposer 40 millions d'euros au club d'Amsterdam pour Van de Beek. Si le Real Madrid et surtout MU sont les clubs à s'être déclarés, le joueur sous contrat jusqu'en 2022 pourrait bien attirer d'autres gros poissons.

Interrogé par Voetbal International, son agent, Guido Albers a lâché : «Que va-t-il se passer pour Donny ? Personne ne le sait pour le moment. L'intérêt de divers clubs, qui est connu, existe depuis longtemps. Nous verrons ce qui sortira durant les prochaines semaines. Je n'ose rien dire à ce sujet, aussi car certaines choses sont confidentielles; bien que le coronavirus ait changé la situation de certains clubs et nous devons regarder ça de près. Tout sera différent, mais je dois aussi être réaliste. Cela crée aussi des opportunités dans des clubs qui pensaient qu'ils n'auraient plus aucune opportunité et qui frappent à la porte maintenant. Je ne suis pas préoccupé pour Donny (...) Le positif pour Donny est qu'il est toujours très bon à tous les matches. Pour Donny, le plus important est, et il l'a toujours dit, un choix basé sur ses sentiments. Ce qui lui convient le mieux et ce qu'il croit être le meilleur pour réussir. Il l'a fait l'an dernier et il continuera à le faire cet été. N'oubliez pas que l'Ajax est toujours le club qu'il a rejoint quand il était jeune. Ce n'est pas une punition de jouer pour l'Ajax. Il inclura aussi cela dans sa réflexion ». L'été 2020 devrait encore être animé pour l'international néerlandais.