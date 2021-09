LdC : le LOSC a buté sur Wolfsbourg

Après avoir récolté un seul point lors de la campagne précédente en C1, le LOSC démarrait ce mardi soir sa phase de poules de la Ligue des Champions avec la réception de Wolfsbourg, l'un de ses adversaires dans un groupe homogène et abordable. Du moins si Lille retrouve ses vertus de la saison passée, selon les propres mots de Jocelyn Gourvennec, nouvel entraîneur visiblement adepte du travail de son prédécesseur, Christophe Galtier. Articulés dans leur classique 4-4-2, les Dogues ont, après un premier quart d'heure timoré, donné le sentiment d'avoir retrouvé du mordant. Plus agressifs sur le porteur du ballon, mieux organisés, avec plus de mouvements, ils ont peu à peu pris le pas sur un Wolfsbourg actuel leader de Bundesliga.

Cependant, malgré les appels de David, la générosité de Yilmaz, la vista d'Ikoné et Gomes, Lille n'a pas su trouver la faille au cours de la première période malgré plusieurs situations intéressantes. Il manquait toujours un petit quelque chose dans le dernier geste (puissance, vitesse ou précision) pour faire vraiment mal. Au moins, l'efficacité était présente en défense, avec aucun tir subi en première période. Au retour des vestiaires, le LOSC pensait avoir trouvé la faille grâce à Jonathan David, mis sur orbite par une tête d'Ikoné. Les joueurs fêtaient longuement le but, mais l'arbitre y mettait un terme après l'intervention de la VAR qui n'était pas passé à côté du ballon sorti des limites du terrain quelques secondes avant le but...

Cela n'annihilait pas les efforts continus des Lillois qui repartaient à l'attaque avec son quatuor, alors que les Loups ne ressemblaient pas vraiment à la bête régnant actuellement sur le championnat allemand. Mieux, ils étaient réduits à dix suite à l'expulsion de John Brooks, le défenseur averti une deuxième fois (62e). Et David tentait de nouveau sa chance avec une frappe tendue dans la foulée, de nouveau sans réussite. Lille poussait, porté par son public et par une détermination digne de la saison précédente.

Burak Yilmaz peinait malheureusement à se montrer efficace, comme ses compères offensifs et Wolfsbourg s'en sortait presque miraculeusement. Gourvennec lançait Yazici et Lihadji pour relayer Gomes et Ikoné, le siège de la surface allemande se poursuivait mais le but ne venait pas. Dernier frisson au bout du temps additionnel avec l'arbitre qui désignait le point de pénalty, avant que la VAR intervienne pour transformer le tout en coup-franc à l'extérieur de la surface. Le LOSC pourra nourrir des regrets après ce 0-0 initial à domicile tant il aura dominé les débats et montré un beau visage. Le voilà avec le même total de points que lors de sa dernière campagne en Ligue des Champions. Mais il reste 5 matches pour l'améliorer.

Le classement de la phase de poules.