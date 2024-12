Youth League : Brest chute face au PSV

Ce soir, la Ligue des champions fait son retour pour un sixième acte très prometteur. Mais avant les rencontres de la soirée de mardi, les équipes U19 des divers clubs engagés étaient sur le pont en Youth League. Opposés au PSV Eindhoven, les Brestois ont chuté. Dès la 7e minute de jeu, les Néerlandais ont ouvert le score par l’intermédiaire de Noah Fernandez (1-0).

Puis, le SB29 pensait égaliser, mais Ibrahim Kanté a manqué son pénalty à la 16e minute. Par la suite, Eindhoven a déroulé et a enfoncé le clou grâce à un doublé de Benjamin Khaderi (40e et 51e, 3-0). Dominés, les Brestois ont réduit le score sur la fin grâce à un but de Raphaël Le Guen (3-1, 86e). Malgré cela, ils se sont donc inclinés 3 à 1, eux qui affichent un bilan de 4 défaites et 2 matches nuls après 6 journées.