Argentine-Brésil : 7 kms de file d'attente pour la vente des billets !

Dans la nuit de mardi à mercredi (00h30), l'Argentine recevra le Brésil dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2022. Un choc très attendu qui se tiendra au stade du bicentenaire de San Juan. Preuve de cet engouement populaire, depuis ce week-end, les billets pour cette rencontre au sommet s'arrachent et des milliers de supporters déchaînés déferlent dans les rues de San Juan, ville au sud de l'Argentine où les partenaires de Lionel Messi tenteront de valider leur qualification face à une Seleção qui a d'ores et déjà acquis son ticket pour le Qatar. Des quatre coins du pays, les supporters recherchent, avec une folie inédite, une place pour assister à ce spectacle tant convoité. Et pour cause. En raison des chants discriminatoires entendus contre l’Uruguay le mois dernier à Buenos Aires (3-0), la FIFA a décidé de sanctionner les supporters argentins et l'enceinte de 25.000 places ne pourra ainsi accueillir que 18.000 personnes.

Une décision provoquant, dès lors, un véritable chaos. Armées de glacières, parasols et chaises pliantes, les plus passionnés installent des campings sauvages aux abords des guichets. Et si une vente en ligne a également été mise en place pour tenter de désengorger l'afflux de population présente, cette dernière n'a tenu bon qu'une trentaine de minutes qu’une file d’attente virtuelle de plus de 80.000 personnes se mette en place... Sur place, les émeutes se multiplient, les barrières servant à délimiter le périmètre volent et le service de sécurité est totalement dépassé. Pour autant, La Nation précise qu'aucun blessé n'est à recenser. Autre symbole de cette ferveur irrationnelle, une file d’attente de voitures, longue de 7 kilomètres ! Une chose est d'ores et déjà acquise : l’ambiance dans les travées de San Juan s'annonce bouillante.