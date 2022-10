EdF : Allegri confirme le forfait de Pogba jusqu'à la liste des Bleus

La Coupe du monde approche doucement mais sûrement et l'état de santé de certains cadres des Bleus inquiète toujours autant. Si on sait déjà que Kanté ne sera pas de la partie, un doute subsiste encore pour Varane mais aussi pour... Paul Pogba. Le milieu de la Juventus a choisi de se faire opérer du genou en début de saison et a entamé une course contre la montre pour être prêt pour le Mondial.

Ces derniers jours, Didier Deschamps a expliqué qu'il ne convoquerait que des joueurs à 100% de leur capacité physique. Est-ce que ce sera le cas de Paul Pogba ? Selon son entraîneur Massimiliano Allegri, le Français est déjà forfait pour les trois prochains matches et devrait donc retrouver les terrains le 10 novembre prochain. Mais DD doit annoncer sa liste le 9 novembre, soit un jour avant, ce qui veut dire que Pogba n'aura donc aucun temps de jeu d'ici là... Un casse-tête pour les Bleus.