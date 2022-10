Jérôme Boateng entendu par le tribunal de Munich

Entendu dans le cadre de l'affaire de coups et blessures sur son ancienne petite amie, Sherin Senler, Jérôme Boateng comparait ce jeudi et ce vendredi devant le tribunal de Munich, selon les informations de Bild. En appel suite à la demande du parquet, le procès du défenseur international allemand (76 sélections) concerne des faits qui se seraient déroulés à l'occasion de vacances aux Caraïbes en 2008.

Initialement condamné à verser la somme de 1,8 millions d'euros de dommages et intérêts à son ex-compagne, les procureurs avaient jugé cette sanction trop faible, requérant notamment une peine de prison avec sursis d'un an et demi. Dans le même temps, l'avocat du joueur de l'Olympique Lyonnais avait exprimé le voeux que son client soit acquitté, faisant également appel.