Le RC Lens veut attirer un attaquant

Dixième de Ligue 1 avant de défier l’Olympique de Marseille, le RC Lens poursuit progressivement sa remontée au classement. Pour autant, les dirigeants artésiens continuent de préparer l’avenir et selon nos dernières informations, un secteur est particulièrement visé. En effet, les Sang et Or souhaiteraient rapidement enrôler un nouvel attaquant. Alors que la direction lensoise estime, actuellement, que ce secteur n’est pas assez fourni, plusieurs pistes sont étudiées.

Dans cette optique, certaines sources évoquaient dernièrement un intérêt pour Sékou Koita. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le buteur de 23 ans envisagerait de quitter le RB Salzbourg dès le mois de janvier prochain. Méfiance toutefois car le Malien (23 sélections, 4 buts) est également suivi par l’Eintracht Francfort, Stuttgart et des clubs saoudiens. Récemment, le RC Lens était aussi sur un joueur libre mais ce dernier vient de s’engager dans un autre club…