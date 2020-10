Tottenham va faire des folies pour prolonger Heung-Min Son

Avec deux victoires, deux nuls et une défaite en cinq journées de Premier League, Tottenham débute doucement sa saison, même si le club londonien a ensuite écrasé le LASK en Ligue Europa jeudi soir (3-0). Mais s'il y a bien un joueur qui est au top en ce moment chez les pensionnaires du Tottenham Hotspur Stadium, c'est Heung-Min Son.

Présent lors de tous les matches de championnat pour le moment, l'attaquant sud-coréen est en ébullition, lui qui a déjà inscrit 7 buts et délivré deux passes décisives, dont un quadruplé face à Southampton le 20 septembre dernier. Le joueur de 28 ans a aussi été performant en C3 avec une réalisation et deux caviars lors du 3e tour de qualification face au Shkendija Tetovo, et donc un but jeudi soir. Alors forcément, en regardant les performances de leur joueur, les dirigeants de Tottenham veulent le conserver le plus longtemps possible.

Plus de 57M€ dépensés sur cinq ans !

Cette semaine, les médias britanniques annonçaient en chœur que la prolongation de contrat de Heung-Min Son était en cours chez les Spurs. Et si l'on regarde de plus près les dernières informations venues d'Angleterre, et notamment celles de Football Insider, l'international sud-coréen, pour le moment sous contrat jusqu'en 2023, va prochainement se voir offrir un salaire XXL en plus d'une prolongation. Le média anglais affirme en effet que Tottenham songe à offrir un salaire de 200 000 livres par semaine à l'ancien joueur du Bayer Leverkusen, soit environ 220 000€.

Et avec une prolongation de deux ans, portant ainsi son contrat jusqu'en 2025, le média a fait le calcul. Sur les cinq prochaines années, les Spurs dépenseront ainsi environ 57M€ pour leur avant-centre, sans parler des éventuelles primes évoquées dans la prolongation ! Mais l'essentiel serait assuré : garder un joueur très efficace depuis plusieurs saisons. «Tout le monde au club adore ce joueur. Mais je souhaite un nouveau bail. Il en mérite un. Le club le sait. Tôt ou tard, sans subir de pression, le club le prolongera», avait récemment lâché José Mourinho. Malgré les millions qui seront dépensés, Tottenham touche donc au but.