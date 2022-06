Vente OL : les premiers mots de John Textor

Officiellement entré dans la dernière ligne droite pour devenir l'actionnaire majoritaire de l'Olympique Lyonnais, l'homme d'affaires américain John Textor a le sourire, comme il l'a expliqué sur le communiqué diffusé il y a quelques minutes par les Gones. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'intéressé a des ambitions élevées pour l'écurie rhodanienne.

« Le projet que j’ai découvert à Lyon avec Jean-Michel Aulas et toutes ses équipes sera à l’épicentre de notre nouvelle organisation et de nos investissements au service du football mondial. L’Olympique Lyonnais sera la pierre angulaire de notre projet. J’ai l’intention, avec l’appui de Jean-Michel et de ses équipes, de faire émerger les valeurs de développement et de dépassement pour lesquels je me suis toujours engagé. Je souhaite donner à tous les fans de l’Olympique Lyonnais, les moyens complémentaires pour que l’institution retrouve le plus haut niveau, en France et en Europe, tout en respectant les valeurs de l’ADN OL comme la jeunesse, le travail, l’abnégation et cet esprit qui permet à tous les talents du monde entier d’avoir accès au haut niveau grâce à nos implications dans les académies. Vu des Etats-Unis, l’OL est la plateforme rêvée pour faire du football une histoire à succès », a-t-il lâché. Il n'y a plus qu'à !