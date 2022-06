Vente OL : John Textor en négociations exclusives pour devenir le nouvel actionnaire majoritaire

La suite après cette publicité

Une nouvelle ère. Après une année compliquée à tous les niveaux, l'Olympique Lyonnais va prendre un nouveau départ cet été 2022. Sportivement, Jean-Michel Aulas et ses équipe veulent revenir aux fondamentaux en mettant l'ADN OL au centre du projet. Les prolongations de Maxence Caqueret et d'Anthony Lopes, ainsi que le retour d'Alexandre Lacazette, illustrent parfaitement cette volonté de miser sur le made in Lyon. En parallèle, les dirigeants rhodaniens ont dû gérer l'épineux dossier du rachat des parts du club. Celle-ci, détenues à 19,36 % par Pathé et 19,85 % par IDG Capital, avaient été mises en vente le 8 mars dernier.

Trois candidats en lice

«Pathé et IDG Capital ont reçu des marques d'intérêt de la part d'investisseurs et privilégieront les parties souhaitant collaborer avec la direction actuelle afin de continuer à développer la vision du club et de s'appuyer sur l'héritage de l'Olympique Lyonnais», pouvait-on lire sur le communiqué de presse des deux partenaires principaux de l'OL. Pour faciliter le passage de témoin, Pathé et IDG Capital avaient mandaté la banque d'investissement Raine. Dans la foulée, l'Olympique Lyonnais avait reconnu qu'un processus de vente était en cours tout en rassurant sur sa situation financière.

Quelques semaines plus tard, le 22 avril, on apprenait que six candidats au rachat s'étaient manifestés auprès de Jean-Michel Aulas, qui compte conserver 28 % dans l'entreprise ainsi que son rôle de président. Les prétendants étaient donc prévenus. Mais cela n'a pas été un frein et trois d'entre eux, tous Américains, se sont dégagés dans la dernière ligne droite. En effet, il s'agit de Foster Gillett, qui avait les faveurs de JMA, John Textor et Iconic Sports Acquisition. Un quatrième larron aurait même rejoint la course selon Le Progrès.

Un nouvel actionnaire à l'OL

De quoi permettre à l'OL d'avoir tous les éléments en mains au moment de faire son choix comme l'avait expliqué JMA le 9 juin dernier lors de la présentation d'Alexandre Lacazette. «Il y a des discussions en cours mais rien n’est conclu. On est dans le money time. J’ai l’intention d’avoir conclu cela le 23 juin». En début de semaine, le dossier a ainsi accéléré. Alors que l'OL Groupe a été suspendu en bourse lundi, un conseil d'administration, initialement prévu mardi, a eu lieu le même jour. Et on connaît à présent l'identité du nouvel actionnaire de l'Olympique Lyonnais qui détiendra donc environ 40% des parts du club.

«John Textor, acteur majeur du monde de la technologie, par l'intermédiaire de sa société holding Eagle Football Holdings LLC, est entré en négociations exclusives pour acquérir les participations suivantes dans OL Groupe : la totalité des actions et 50 % des OSRANE (obligations subordonnées remboursables en actions nouvelles ou existantes) détenues par Holnest, la holding et family office de Jean-Michel Aulas, PDG et président du conseil d'administration d'OL Groupe et la totalité des actions et des OSRANE détenues par Pathé, SOJER et OJEJ (sociétés liées à Jérôme Seydoux, collectivement " Pathé ") et IDG European Sports Investment Limited (" IDG Capital ") », peut-on lire sur le communiqué officiel des Gones. Une conférence de presse est prévue ce mardi, à 16h, au Groupama Stadium pour en dire plus sur l'opération et ses modalités. Cette collaboration devrait apporter beaucoup aux Gones, notamment financièrement afin d'investir sur le mercato. Une augmentation du capital est d'ailleurs prévue au cours de l'été. L'OL entre donc dans une nouvelle ère, que tout le monde espère riche en succès. Jean-Michel Aulas, qui restera aux manettes pendant au moins 3 ans, en tête.