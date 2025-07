Amicaux : l’OL s’impose sur la plus petite des marges contre Villefranche

Un été pas comme les autres. Voilà comment l’on pourrait qualifier l’intersaison des joueurs de l’OL. Après une sixième place glanée en Ligue 1 l’an dernier, les Rhodaniens se savaient en sursis par rapport à la DNCG qui avait acté une relégation provisoire en début de saison. Finalement, Lyon a passé cette étape non sans difficulté. Relégué officiellement en Ligue 2, le club a interjeté un appel dans la foulée. Un recours qui s’est avéré fructueux et les pensionnaires du Groupama Stadium joueront donc en Ligue 1 l’an prochain.

Une victoire qui a néanmoins empêché les Gones de travailler sereinement sur leur mercato. Ne recrutant personne, l’OL devait également se préparer à ses premières rencontres amicales. Ce samedi, les hommes de Paulo Fonseca faisaient leur retour sur le terrain. Dans un Groupama OL Training Center vide à cause de la pluie diluvienne qui s’est abattue sur Décines-Charpieu, la rencontre face à Villefranche ce samedi a été retardée de plus d’une heure. Ainsi, la rencontre a débuté légèrement après 11h sans Lucas Perri, blessé, et Georges Mikautadze, laissé au repos.

Un OL en maîtrise et avec des lacunes devant

Affichant un onze hybride avec des cadres et des jeunes joueurs, l’OL a entamé sa rencontre pied au plancher. Saël Kumbedi s’est procuré la première occasion du match avec une reprise du droit (3e). Face à des Caladois volontaires, le rythme est redescendu et les Gones ont été moins maîtres de leur sujet. Malgré une possession à leur avantage, les Rhodaniens ne se sont pas procurés tant d’occasions malgré les tentatives d’Enzo Molebe. Finalement, la plus grosse situation lyonnaise de cette première période a été un coup-franc astucieux de Clinton Mata qui a tutoyé le poteau droit du FCVB. Au retour des vestiaires, Paulo Fonseca a changé l’intégralité de son onze de base.

Et avec les entrées de Corentin Tolisso et Malick Fofana, les Lyonnais ont été plus incisifs que leurs prédécesseurs. Confisquant le ballon à ses adversaires, l’OL s’est procuré plusieurs occasions et un centre de Fofana a poussé Villefranche à la faute avec une main d’un défenseur. Une opportunité pour Corentin Tolisso d’ouvrir le score sur penalty (1-0, 63e). Il s’agira du seul but de la rencontre alors que Lyon a maîtrisé son sujet malgré une fin de match légèrement bâclée et qui aurait pu permettre à Villefranche d’égaliser à la 88e. Un retour aux affaires fructueux pour les Gones qui accélèrent dans leur préparation estivale.