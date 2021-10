Liga : le Rayo Vallecano et Falcao font plier le FC Barcelone, le Séville FC et Majorque se quittent dos à dos

A l'occasion de la 11ème journée de Liga, le FC Barcelone se déplaçait au Campo de fútbol de Vallecas pour y affronter le Rayo Vallecano. Battus par le Real Madrid (2-1) dimanche dernier au Camp Nou, les Blaugranas voulaient laver l'affront ce soir. De son côté, le Rayo visait un succès pour se relancer après la défaite concédée face au Betis (3-2) lors de la dernière journée. Pour cette affiche de 19 heures, Andoni Iraola alignait un 4-2-3-1 avec le seul Falcao en pointe. Ronald Koeman optait pour un 4-3-3 avec le trio Depay, Aguero, Coutinho en attaque et devait se passer des services d'Ansu Fati blessé.

Dès les premières minutes, le Barça se retrouvait poussé dans ses derniers retranchements et se faisait malmener dans l'entrejeu. Suite à une récupération du ballon, Trejo tentait un lob astucieux mais Ter Stegen veillait au grain (3e). Le Barça laissait passer l'orage et se montrait un peu plus convaincant dans le jeu après dix minutes chaotiques. Mais le Rayo se procurait une belle opportunité après le quart d'heure de jeu sur une frappe déviée de Falcao qui obligeait Ter Stegen à dévier le cuir en corner (20e).

Memphis Depay manque un penalty pour le Barça

Fort logiquement, le Rayo ouvrait le score à la demi-heure de jeu. Suite à un ballon perdu au milieu, Trejo servait dans la surface Falcao qui éliminait Piqué et décochait une frappe enroulée qui surprenait Ter Stegen (1-0, 31e). Cinq minutes plus tard, les Blaugranas manquaient l'égalisation de peu. Suite à une belle inspiration, Depay sur la gauche distillait un bon centre devant les buts pour Dest qui vendangeait l'offrande (36e). Au retour des vestiaires, les hommes de Koeman se procuraient une belle occasion avec Nico Gonzalez servi dans le dos de la défense par Eric Garcia, qui voyait sa frappe filer à côté (49e). Six minutes plus tard, Dest dans la surface décalait Aguero dont la frappe passait au-dessus (55e). Beaucoup mieux dans ce second acte, le Barça mettait la pression sur les buts du Rayo. Nico Gonzalez s'infiltrait dans la défense adverse et servait Aguero qui butait sur Dimitrievski bien sorti (59e). Dans les vingt dernières minutes, Depay se faufilait dans la défense du Rayo et se faisait faucher par Óscar Valentín.

L'arbitre indiquait logiquement le point de penalty (71e). Depay voulait se faire justice lui-même mais Dimitrievski repoussait la frappe de l'attaquant néerlandais (72e). Avec cette troisième défaite en Liga, le FC Barcelone restait scotché à la neuvième place au classement. Le Rayo Vallecano se hissait de son côté au cinquième rang. Dans l'autre match de 19 heures, le Séville FC se déplaçait à l'Estadi de Son Moix pour y affronter Majorque. Les hommes de Julen Lopetegui, qui s'étaient imposés face à Levante (5-3) dimanche dernier, visaient un septième succès cette saison pour s'emparer de la place de leader du championnat. Lopetegui s'appuyait sur un 4-3-3 et titularisait notamment Jules Koundé en charnière centrale. Les Andalous se faisaient surprendre après le quart d'heure de jeu par Antonio Sanchez (1-0, 22e). Vexé, le Séville FC recollait au score dans le dernier quart d'heure du match grâce à Lamela (1-1, 73e). Dans le temps additionnel, Lucas Ocampos pensait délivrer les siens mais la VAR refusait le but pour une main (90+6). Avec ce troisième nul de la saison, les coéquipiers de Jules Koundé s'emparaient provisoirement de la tête de la Liga.

