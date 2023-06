Manchester City se retire de la course pour Declan Rice

La suite après cette publicité

Arsenal touche au but. Principal prétendant à la signature de Declan Rice, le club du nord de Londres avait été rejoint par Manchester City ces derniers jours dans les négociations. Ce mardi, Sky Sports faisait même état d’une offre de 105 millions d’euros bonus compris de la part des Skyblues, approche finalement repoussée par West Ham.

Et manifestement, les Cityzens ne devraient pas aller plus loin dans ce dossier. Selon le Daily Mail, la dernière offre d’Arsenal, estimée à 105 M£ (100M plus 5 de bonus), soit environ 121 M€, aurait refroidi les intentions du club champion d’Angleterre, désormais hors-course. La publication rapporte par ailleurs que les négociations entre Arsenal et West Ham se poursuivent, alors que le club détenteur n’a toujours pas accepté la proposition des Gunners. Pour rappel, West Ham réclame un paiement échelonné, au maximum, sur deux ans, tandis qu’Arsenal envisageait jusqu’ici d’amortir le coût du transfert en le payant sur cinq.

